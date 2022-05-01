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3 часа назад

Как сложилась жизнь первой красавицы СССР

Клео.Ру

Первые 8 лет Лилиты Озолиня были ужасными, ведь вместе с родителями ее сослали в Сибирь, где малышка чуть не умерла от холода. Позже она смогла вернуться в родную Ригу и построила успешную карьеру киноактрисы.

Как сложилась жизнь первой красавицы СССР
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Начало карьеры

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Малышка Лилита родилась в Риге в 1947 году. Так получилось, что отца девочки, летчика-испытателя, в этом же году репрессировали и вместе с семьей отправили в ссылку в далекую Сибирь. По пути старшая дочка замерла и умерла, а младшая кроха чудом выжила – просто мама всю дорогу крепко прижимала ее к себе, пытаясь согреть разным способами.

В Сибири отца расстреляли, и только через 8 лет реабилитировали посмертно. Тогда мама и дочка смогли вернуться в Ригу, где и начали новую жизнь. Мать устроилась помощником режиссера, а девочка, проводившая в киностудии много времени, начала мечтать о профессии актрисы. Мама ее поддерживала, так как и сама в юности мечтала играть в театре и сниматься в кино.

В 18 лет Лилита поступила в Народную студию киноактера при Рижской киностудии, а после нее – на актерское отделение Латвийской государственной консерватории.

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Актерская профессия

В 1967 году свет увидела дебютная работа начинающей актрисы – Лилита сыграла небольшую роль Ветты в картине «Когда дождь и ветер стучат в окно». Далее, в течение 13 лет было еще 16 незначительных ролей. И только в 1980 году девушка действительно прославилась на весь Советский Союз, сыграв главную роль Марты в фильме «Долгая дорога в дюнах».

Все женщины мечтали быть похожими на Лилиту (перекрашивали волосы, меняли стиль одежды и прическу), мужчины просто заваливали ее письмами, цветами, подарками. А именем героини – Марта, стали называть девочек чаще обычного.

Свою последнюю роль актриса исполнила в 2016 году, сыграв Елизавету Езерскую в картине «Герой».

Как живет Лилита Озолиня сейчас

Как бы ни была популярна актриса, о ее личной жизни известно крайне мало. Лилита всегда с радостью давала интервью, но журналистов предупреждала, что на интимные вопросы не отвечает, и про своих мужей, ухажерах и возлюбленных не рассказывает.

Точно известно, что Лилита несколько раз побывала замужем, но родила единственную дочку Лилиану. Она отучилась на журналиста, а сейчас занимает кресло директора латвийского отделения канала MTV и занимается собственным бизнесом.

Сама Лилита продолжает работать в рижском театре «Dailes», в котором служит с 1996 года. Периодически она снимается в кино, но преимущественно в небольших и эпизодических ролях. Также у актрисы есть свой бизнес, который приносит существенный доход – это салон красоты и творческая студия, где обучают искусству коммуникации.

Лилита не отказывается от участия в программах и шоу, когда ее приглашают в студию. Озолиня продолжает вести активный образ жизни в свои 74 года.

Актеры,Герой,Лилита Озолиня,
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