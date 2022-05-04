Йоханссон вернется к роли Черной Вдовы в новом фильме

В июле 2021 года на экраны вышел фильм «Черная Вдова», поставивший точку в истории главной героини в исполнении Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson). Впрочем, сама картина выступала в роли приквела, так как на момента выхода Черная Вдова уже была официально мертва в кинематографической вселенной Marvel. Так что многие поклонники до сих пор надеются, что этот факт может послужить отличным основанием для того, чтобы в следующем фильме вновь вернуть Скарлетт, хотя бы на несколько минут.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Но будет ли вообще продолжение? В интервью 2021 года режиссер фильма Кейт Шортланд (Cate Shortland) поделилась с журналистами, что возможность работы над новым фильмом не исключается главами Marvel Studios, в частности самим Кевином Файги (Kevin Feige).

«Этим девушкам предстоит еще многим надрать задницу»,

— заявила Кейт.

Тогда эта фраза натолкнула фанатов на мысль, что в продолжении могут вернуться и Флоренс Пью (Florence Pugh), новая Вдова, и Скарлетт Йоханссон. Однако позже стало известно, что Шортланд не до конца уверена в том, что Йоханссон будет интересно дальнейшее участие в проектах Marvel.

«Скорее всего фильм будет сфокусирован на другом персонаже, да. Я думаю, что Скарлетт очень рада, что закончила с этой историей. Это было ее личное решение. Мне кажется, что на сегодняшний день она не готова была бы вернуться»,

— прокомментировала слухи Шортланд.

Впрочем, как мы знаем, многое зависит от сценария и суммы гонорара, которую предложат актеру.