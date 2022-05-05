Почему звезда фильма «Летят журавли» не боялась забвения

Актриса с невероятно пронзительным взглядом ушла из жизни в свой день рождения – 4 мая 2014 года. Сегодня Татьяне Самойловой могло бы исполниться 88 лет.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Дочь актера Евгения Самойлова грезила сценой с детства. Поначалу красавицу с экзотической внешностью манил балет, ее талант был замечен даже знаменитой танцовщицей Майей Плисецкой. Но в итоге юная Татьяна сделала выбор в пользу Театрального училища имени Щукина. А уже через два года девушка снимется в своей первой картине «Мексиканец».

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Однако славу и признание ей принесет вторая роль – в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Образ Вероники покорит не только советского, но и зарубежного зрителя. Впрочем, сама Самойлова всегда говорила, что секрет ее успеха во многом заключался в гениальной работе оператора-постановщика Сергея Урусевского, снимавшего главную героиню при помощи движущейся камеры.

«Такой красивой, как в этом фильме, я в жизни никогда не была»,

– призналась однажды звезда.

Холодный прием советского руководства, которое не было в восторге от истории девушки, не дождавшейся возлюбленного с фронта, сменился триумфом на Каннском кинофестивале. Татьяна получила премию «Апельсиновое дерево» и была названа самой скромной и очаровательной актрисой.

В целом удостоившаяся «Золотой пальмовой ветви» картина «Летят журавли» была показана в 59 странах мира. Кроме того, на фестивале молодой актрисе, которая, по мнению прессы, затмила даже знаменитую Одри Хепберн, посчастливилось познакомиться с культовым испанским художником Павлом Пикассо. Живописец был так очарован Татьяной, что даже опасался утонуть в ее бездонных глазах.

«В королевском дворе были высажены мандариновые деревья, рядом — табличка с моим именем. Теперь мне каждый год присылают из Франции их плоды. В Канны нас приехал поздравить Пабло Пикассо. Он захотел познакомиться, по его словам, с «простой московской девочкой, которая скоро станет звездой мирового экрана»»,

– рассказывала Самойлова.

В 1967 году советская Одри Хепберн повторит свой грандиозный успех, сыграв в экранизации Льва Толстого «Анна Каренина» главную героиню. Впоследствии Татьяна говорила: если бы ей не посчастливилось воплотить образ Карениной, она никогда не почувствовала бы себя настоящей актрисой. Любопытно, что ее партнером в культовой драме стал бывший супруг Василий Лановой.

«Нам было легко играть Вронского и Каренину, потому что у нас был определенный пережитый опыт»,

– отмечал Лановой.

Первый брак с кумиром миллионов женщин распался из-за нежелания Самойловой жертвовать карьерой ради семьи. После развода с Лановым артистка вышла замуж за писателя Валерия Осиповым и на протяжении 10 лет была с ним безмерно счастлива, пока не выяснилось – из-за несовместимости с любимым мужчиной она вряд ли станет матерью…

Поэтому рождение сына Дмитрия в третьем браке стало для звезды настоящим подарком небес. Но вскоре выяснилось, что режиссер Эдуард Машкович не испытывает к ней сильных чувств, да и обеспечивать семью, увы, не собирается. Ради благополучия единственного ребенка Самойловой пришлось пойти на огромные жертвы: мальчик несколько лет прожил в интернате. Впоследствии Дмитрий уедет в США, где станет работать врачом. Свою родившуюся в 2005 году дочь он назовет Татьяной – в честь любимой мамы.

Всего фильмография Самойловой насчитывает 24 картины, некоторые из них были сняты зарубежными режиссерами: «Леон Гаррос ищет друга» (Марсель Палиеро, 1960), «Альба Регия» (Михай Семеш, 1961), «Они шли на восток» (Джузеппе де Сантис, 1964). Звали прекрасную брюнетку и в Голливуд, однако советские чиновники так и не отпустили ее в Америку... В последние годы загадочная «Вероника» нечасто снималась в кино, но к своему забвению всегда относилась по-философски.

«Мои героини всегда со мной, и я не чувствую себя ни обиженной, ни забытой, ни обделенной»,