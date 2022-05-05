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2 часа назад

Двойник Джека Воробья потерял работу из-за судебного процесса Джонни Деппа

Газета.Ru

Двойник капитана Джека Воробья пожаловался, что судебный процесс по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа пагубно отразился на его актерской карьере. Об этом пишет издание The Mirror.

Двойник Джека Воробья потерял работу из-за суда Деппа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер Саймон Ньютон рассказал, что большая часть его заказов – это частные мероприятия – свадьбы и вечеринки. По его словам, когда судебный процесс только начался, он наблюдал всплеск заказов, но сейчас практически потерял всех своих клиентов.

"В большей степени это касается крупных корпоративных мероприятий, где люди беспокоятся о своей о своей репутации",

– отметил он.

Как объяснил Саймон Ньютон, он надеялся, что люди будут разделять Джонни Деппа и его персонажа и продолжат любить капитана Джека Воробья, несмотря на судебные тяжбы актера. Однако на улице, когда он одет в костюм персонажа Деппа, к нему нередко обращаются с язвительными комментариями.

"Я прогуливался в центре города вместе с другими актерами и несколько раз слышал негативные комментарии в свой адрес. Например, меня спросили "Ты ведь не бьешь свою жену?",

– поделился он.

Саймон Ньютон заменял Джонни Деппа в четвертой части "Пиратов Карибского моря", а также в фильме "Фантастические твари и где они обитают", где Депп играл Геллерта Гриндельвальда. По словам двойника, после того, как Деппа уволили из "Фантастических тварей", он тоже лишился работы. Рассказывая о своем опыте знакомства с Деппом на съемочной площадке, Саймон добавил:

"Он довольно тихий и сдержанный, с причудливым чувством юмора. Разумеется, мы не сидели и не болтали весь день".

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