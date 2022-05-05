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46 минут назад

Кейт Бекинсейл сыграет суперагента в триллере режиссера «Заложницы»

Kinobugle.ru

Звезда «Другого мира» Кейт Бекинсейл получила главную роль в шпионском триллере «Черная канарейка» (Canary Black), который поставит который режиссер «Заложницы» Пьер Морель, сообщает Deadline.

Кейт Бекинсейл сыграет в триллере режиссера «Заложницы»
Фото: kinobugle.rukinobugle.ru

К героине Черная Канарейка из комиксов DC данный проект не имеет никакого отношения.

Судя по синопсису, это своеобразная интерпретация «Заложницы», только главный герой – девушка.

Бекинсейл сыграет высокопоставленного агента ЦРУ Эйвери Грейвс, которую террористы шантажируют похищенным мужем. Чтобы его спасти, ей нужно совершить госизмену. В попытке найти сведения, которые требуют похитители, и не имея союзников, она обращается к преступному миру.

Начало съемок намечено на конец 2022 года. Дата релиза будет определена позднее.

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