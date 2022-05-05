Кейт Бекинсейл сыграет в триллере режиссера «Заложницы»

Звезда «Другого мира» Кейт Бекинсейл получила главную роль в шпионском триллере «Черная канарейка» (Canary Black), который поставит который режиссер «Заложницы» Пьер Морель, сообщает Deadline.

Фото: kinobugle.ru kinobugle.ru

К героине Черная Канарейка из комиксов DC данный проект не имеет никакого отношения.

Судя по синопсису, это своеобразная интерпретация «Заложницы», только главный герой – девушка.

Бекинсейл сыграет высокопоставленного агента ЦРУ Эйвери Грейвс, которую террористы шантажируют похищенным мужем. Чтобы его спасти, ей нужно совершить госизмену. В попытке найти сведения, которые требуют похитители, и не имея союзников, она обращается к преступному миру.