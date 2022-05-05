Херд заявила об отказе от постельных сцен из-за Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд заявила в суде, что отказывалась от фильмов с секс-сценами из-за бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает The Indepedent.

Артистка вспомнила, что ревность звезды «Пиратов Карибского моря» вынуждала ее отказываться от ролей, которые требовали участия в постельных сценах или появления на экране в обнаженном виде.

«Я всегда была очень независимой. Я не могла представить, что не буду работать. Никогда не думала, что мне придется объяснять или оправдывать свою работу»,

— сказала она во время заседания.

По словам Херд, Депп говорил, что ей не нужно работать, потому что он позаботится о ней. Она отметила, что хоть эти слова и можно было воспринять как проявление доброты, она чувствовала, что муж ее контролирует.