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40 минут назад

Эмбер Херд заявила об отказе от фильмов с секс-сценами из-за Джонни Деппа

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Эмбер Херд заявила в суде, что отказывалась от фильмов с секс-сценами из-за бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает The Indepedent.

Херд заявила об отказе от постельных сцен из-за Джонни Деппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка вспомнила, что ревность звезды «Пиратов Карибского моря» вынуждала ее отказываться от ролей, которые требовали участия в постельных сценах или появления на экране в обнаженном виде.

«Я всегда была очень независимой. Я не могла представить, что не буду работать. Никогда не думала, что мне придется объяснять или оправдывать свою работу»,

— сказала она во время заседания.

По словам Херд, Депп говорил, что ей не нужно работать, потому что он позаботится о ней. Она отметила, что хоть эти слова и можно было воспринять как проявление доброты, она чувствовала, что муж ее контролирует.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

Актеры,Джонни Депп,
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