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3 часа назад

Актриса раскрыла секрет нарядов с красной дорожки

Даша Краснова

Актриса Юлия Хамитова раскрыла секрет формирования своего гардероба. Выяснилось, что личных вещей у актрисы немного, а наряды для красных дорожек она берет в аренду. Об этом сообщает "Мослента".

Актриса раскрыла секрет нарядов с красной дорожки
Фото: социальные сетисоциальные сети

«Я перестала заниматься вещизмом, и даже в магазин иду со стилистом и списком только самого нужного. А еще перестала делать спонтанные покупки, и когда в гардеробе появляется новая вещь, то старая отправляется на переработку или благотворительность», — рассказывает Юлия.

На гастролях в Европе актриса старается одеваться, как местные. В теплое время года ходит в велосипедках, а на премьеры в вечернем платье и каблуках приезжает на автобусе.

До этого мы рассказывали, как отстирать пятно от чернил с одежды: инструкция.

Актеры,Юлия Хамитова,
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