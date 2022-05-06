Актриса раскрыла секрет нарядов с красной дорожки

«Я перестала заниматься вещизмом, и даже в магазин иду со стилистом и списком только самого нужного. А еще перестала делать спонтанные покупки, и когда в гардеробе появляется новая вещь, то старая отправляется на переработку или благотворительность», — рассказывает Юлия.