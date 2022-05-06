Сергей Бурунов — биография и личная жизнь актера

Сергей Бурунов проснулся знаменитым на всю Россию после выхода сериала на телеканале ТНТ «Полицейский с рублевки». Успех ему принесла роль подполковника Яковлева, который пытался справиться с трудным характером Григория Измайлова. Поклонники артиста также могли увидеть его в шоу «Большая разница». В шоу Сергей примерял на себя сотни различных образов. Биография и личная жизнь Сергея Бурунова интересует многих, ведь он один из самых популярных артистов российского шоу-бизнеса.

Фото: kleo.ru kleo.ru

Детство и юность актера

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Сергей родился 6 марта 1977 года в Москве, стал вторым ребенком в семье. Его мама работала медсестрой, а отец электромехаником. Чтобы обеспечить семью, родители работали в несколько смен, поэтому Сергей с братом росли самостоятельными и неизбалованными детьми.

В детстве мальчик не мечтал о сцене и кино. Дом, в котором рос актер, находится недалеко от аэропорта. С малых лет Сергея завораживали полеты лайнеров, его глаза всегда смотрели ввысь. Отец поддерживал увлечение мальчика и возил своих сыновей в Тушино, где они наблюдали за полетами профессионалов.

Немного повзрослев, мальчик вступил в клуб пилотов-любителей. После совершеннолетия Сергей прошел курс по пилотированию ЯК-52, а окончив школу, поступил в Качинское военное училище в Волгограде. Еще в маленьком возрасте Сергей любил показывать юмористические номера перед друзьями, что и продолжил делать в военном училище. Со временем Сергей стал все больше участвовать в конкурсах, в том числе и КВН.

Со временем мировоззрение артиста изменилось. Вместо мечты стать летчиком он стал грезить о сцене. Актер уделял много времени подготовке к конкурсам и его успеваемость значительно снизилась. В результате его отчислили из училища. Когда Сергею исполнилось 20 лет, он вернулся в столицу и решил поступать в театральный институт, но попытка окончилась провалом. Однако юноше удалось поступить в цирковое училище. Через год артист вновь пытался поступить в заветный институт, но тщетно. Увидев стремление сына, отец предложил стать студентом платной группы. С первого же курса учителя заметили талант мальчишки к пародированию и старались развивать его.

Карьера

После окончания театрального института Сергею было трудно найти работу по профессии. Некоторое время он работал ведущим на радио. Вскоре Сергей Бурунов встретился с режиссёром Александром Ширвиндтом. Режиссёр сразу заметил талант артиста к пародии и предложил ему работу в труппе театра сатиры.

Артист проработал там 4 года. Играл в постановках «Слишком женатый таксист» и «Швейк». В 2007 году Сергей попал на кастинг шоу «Большая разница». Спародировав Владимира Этуша, артист без всяких сомнений попал в проект. Сергею Бурунову было суждено стать звездой шоу.

Первую роль Сергей получил в 2002 году, появившись несколько раз в сериале «Кодекс чести». Когда сериал вышел в свет, актера стали приглашать на мелкие роли. Одна из ярких работ Сергея того времени — роль в фильме Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни», вышедшей в 2011 году. После этого актер начал сниматься в кино. В 2014 году Сергея пригласили на главный канал страны для принятия участия в проекте «Повтори!». После шоу актера стали узнавать и приглашать в кино. За год Сергей Бурунов снялся в четырех кинолентах:

«Жених»; «Пятница»; «Журналюги»; «Остров».

В 2016 году актера пригласили на одну из главных ролей — подполковника Яковлева в сериале «Полицейский с рублевки». Коллеги очень тепло отзываются о работе с ним. В актерских кругах Сергея Бурунова ценят за способность перевоплощаться.

Годом позже вышел новый сезон «Полицейский с рублевки. Бескудниково». В 2017 году мир увидел фильм «Последний богатырь». Узнать Сергея Бурунова в роли водяного было довольно трудно, но артистизм не скрыть за маской. Чуть позже актер получил второстепенную роль в комедии «Ну здравствуй, Оксана Соколова!». В 2017 году вышли первые серии сериала «Ивановы-Ивановы» — о том, как спустя 18 лет семьи с одинаковыми фамилиями узнают, что их детей перепутали в роддоме. Актеру предложили сыграть роль одного из отцов.

Следующий год стал для Сергея Бурунова очень продуктивным. На экраны вышло сразу два сезона «Полицейский с рублевки». Под новый год в кинотеатрах показали полнометражный фильм «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел». В шоу «Вечерний Ургант», куда был приглашён гостем, Сергей рассказал о выходе фильма. 2018 год стал значимым для актера еще и потому, что он появился на театральной сцене. Вместе с Александром Маленковым Сергей гастролирует с комедийной программой «Мы люди маленькие».

В 2019 году Сергей стал звездой телеканала «Пятница», приняв участие в комедийном сериале с Анастасией Ивлеевой «Туристическая полиция» и «Мылодрамы». Сразу после выхода сериалов на «Пятнице» на ТНТ вышел нашумевший сериал «Содержанки». Сергей Бурунов сыграл одну из главных ролей. В конце года, по традиции, вышла вторая часть фильма «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел 2». Песню к фильму «Гранитный камешек» исполнил сам актер. Годом позже артист снялся в фильмах «Глубже!», «Настоящее будущее».

В 2021 году вышла кинокомедия «Пара из будущего», где Сергей сыграл главную роль. В этом же году вышел фильм «Родные». Актер играет роль больного отца, который решил осуществить свою самую большую мечту. В этом же году увидела свет заключительная часть фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Сергей Бурунов также известен как мастер дубляжа. Он озвучил больше 200 иностранных картин. Уже 10 лет его голосом говорит Леонардо Ди Каприо. Сергей Бурунов озвучивал мрачного Грю из мультфильма «Гадкий Я».

Семья и личная жизнь

С каждым годом о личной жизни Сергея Бурунова и его семье появляется больше информации, в интернете можно найти множество фото актера. В отличие от бурно развивающейся карьеры, личная жизнь у актера не сложилась. Сергею исполнилось 45 лет, но ни жены, ни детей у него нет. Комментируя свою личную жизнь, актер говорит «Не сложилось».

В отличие от своего экранного амплуа, в жизни Сергей очень стеснительный и замкнутый человек. В 2010 году Сергею выпало тяжелое испытание — его мама умерла. Ему понадобилось несколько лет, чтоб прийти в себя. Но рана настолько глубока, что, давая интервью Юрию Дудю, актер не сдержал слез, говоря о маме.

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