Звезда сериала «Универ» вспомнила о работе на рынке в 90-е

Российская актриса театра и кино, известная по роли Тани Сергеевой в сериалах «Универ» и «СашаТаня», в интервью KP.RU вспомнила о своем опыте работы на рынке еще до начала актерской карьеры.

«Было интересно как актрисе: столько образов насобирала! Я выглядела, как маленькая девочка, с косичками и в сарафане в горошек», — рассказала она. И добавила, что иногда втайне брала конфеты.

Тогда за лето она заработала столько денег, что хватило на год вперед. Актриса вспомнила, что во время работы в музыкальной группе «Девочки» ее зарплата составляла около ста долларов в месяц, и как только она получила первые деньги, купила ботинки-гриндерсы. Об этой обуви Рубцова давно мечтала и потом носила их, не снимая.