Куда пропала одна из самых красивых актрис российского кино?

10 лет назад Эльвира Болгова была невероятно популярна. Настоящую известность ей принес фильм “Тесты для настоящих мужчин”. Эльвира – прекрасная актриса, обворожительная, красивая и харизматичная женщина. Но в последние годы она стала появляться на экранах нечасто. Поклонники беспокоятся – неужели актриса решила уйти из профессии…

Фото: new magazine new magazine

Оказывается, Болгова в настоящее время поглощена педагогической деятельностью. Пару лет назад она открыла «Актёрскую школу Эльвиры Болговой», где обучает студентов мастерству актёра, пластике и речи. Кроме того, совместно с другими актерами ведет курсы ораторского искусства и раскрепощения личности для бизнесменов.