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2 часа назад

Куда пропала одна из самых красивых актрис российского кино?

New Magazine

10 лет назад Эльвира Болгова была невероятно популярна. Настоящую известность ей принес фильм “Тесты для настоящих мужчин”. Эльвира – прекрасная актриса, обворожительная, красивая и харизматичная женщина. Но в последние годы она стала появляться на экранах нечасто. Поклонники беспокоятся – неужели актриса решила уйти из профессии…

Куда пропала одна из самых красивых актрис российского кино
Фото: new magazinenew magazine

Оказывается, Болгова в настоящее время поглощена педагогической деятельностью. Пару лет назад она открыла «Актёрскую школу Эльвиры Болговой», где обучает студентов мастерству актёра, пластике и речи. Кроме того, совместно с другими актерами ведет курсы ораторского искусства и раскрепощения личности для бизнесменов.

Актриса замужем, у нее двое детей. Первая дочь Глафира родилась в первом браке с предпринимателем Кириллом Сокольским. Вторая дочь – Радомира, появилась на свет во втором браке с режиссером рекламных роликов Антоном Ананьиным.

Актеры,Тесты для настоящих мужчин,Эльвира Болгова,
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