Пары, которые сыграли любовников, но влюбились по-настоящему

Иногда актеры сериалов, изображающие любовь на экране, и правда начинают испытывать друг к другу чувства. Это не должно вызывать удивления, ведь они проводят много времени вместе на съемках, а продюсеры подбирают их так, чтобы была нравящаяся зрителям «химия». Впрочем, не всегда их романы, как экранные, так и настоящие, имеют счастливый конец.

Фото: Кадр из сериала "Дневники вампира" Кадр из сериала "Дневники вампира"

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

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Отношения звезд сериала «Ривердейл» продолжались примерно три года, прежде чем в марте 2020 они объявили о том, что расстались. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала, в котором они играли влюбленных – Бетти Купер и Джагхеда Джонса. Считается, что Спроус сконцентрировался на своей карьере фотографа, а его новой девушкой стала канадская модель Рейне Сильва.

Чад Майкл Мюррей и София Буш

Актеры играли любовников в сериале «Холм одного дерева». В реальной жизни они начали встречаться в 2003 году, через два года сыграли свадьбу, а еще через четыре месяца аннулировали ее.

Чаду и Софии приходилось скрывать свои разногласия, поскольку они продолжали работать вместе еще семь лет.

Буш сказала, что она была молода и глупа, когда принимала решение о браке. Ей было 23 года.

Нина Добрев и Иэн Сомерхолдер

Звезды сериала «Дневники вампиров» были одной из самых обсуждаемых пар знаменитостей. Сомерхолдер сыграл одного из любимых на телевидении плохих парней, Дэймона Сальваторе, а Добрев – его любовное увлечение. Взаимодействие между парой было настолько захватывающим, что они выиграли приз зрительских симпатий за «лучшую экранную химию». Пара начала встречаться в 2010 году и рассталась три года спустя.

Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн

«Внешние отмели» – один их хитовых сериалов Netflix об охоте за сокровищами, которые можно смотреть запоем. Его главные герои Джон Би и Сара Кэмерон влюбились друг в друга, но это же приключилось и с актерами, которые исполнили данных персонажей. В ноябре 2021 года стало известно, что после года отношений пара рассталась. Поклонникам остается только гадать, как разрыв повлияет на съемки третьего сезона «Внешних отмелей».

Пенн Бэджли и Блейк Лайвли

До встречи со свои мужем и отцом трех детей Райаном Рейнольдсом на съемках «Зеленого фонаря» в 2010 году Блейк Лайвли встречалась с Пенном Бэджли, нынешней звездой сериала «Ты» от Netflix.

Они познакомились на съемках «Сплетницы», играя Серену Ван дер Вудсен и Дэна Хамфриса. Пара встречалась около трех лет, с 2007 по 2010 год. Лайвли и Бэджли были сохраняли конфиденциальность своих отношений и даже отрицали, что они вместе, когда их об этом спрашивали.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

В популярном сериале от HBO было достаточно любовных увлечений, и Джон Сноу и Игритт – одно из них. Интересно, что в реальной жизни между актерами также завязался роман, но пара довольно долго держала свои отношения в секрете, прежде чем были опубликованы их свадебные фотографии.

Харингтон и Лесли связали себя узами брака в июне 2018 года на церемонии, где присутствовали их партнеры по сериалу «Игра престолов». В феврале у Кита и Роуз родился первенец. Хоть у кого-то в «Игре престолов» был счастливый конец.

Лиа Мишель и Кори Монтейт

Актеры познакомились на съемках сериала «Хор» в 2008 году, где они сыграли влюбленных – Рэйчел Берри и Финна Хадсона. В то время Мишель была в отношениях с актером Тео Стокманом. После расставания со Стокманом в 2012 году Монтейт и Мишель начали свой роман.