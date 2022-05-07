Не только Чаплин: мировые звезды немого кино

Чарли Чаплин был безусловно ярким представителем немого кинематографа. Своего Бродягу актер создал в далеком 1914 году. Все помнят его знаменитый образ: мешковатые штаны, котелок, черные маленькие усы, большие башмаки и трость. Среди немого кино были и другие звезды, которые своим талантом смогли покорить сердца зрителей — читайте о них в материале "Рамблера".

Бастер Китон

Свою карьеру в кино Китон начал еще в 1917 году, его дебют состоялся в фильме "Ученик мясника". Его настоящее имя — Джозеф, а прозвище "Бастер" (buster — удалец) ему придумал сам Гарри Гудини, с которым работал его отец.

Довольно часто Китону приходилось исполнять сцены падения, а затем извиняться перед публикой, и делал он это без тени улыбки на лице. Своей серьезностью он вызывал все больше смеха у аудитории, со временем это и стало его визитной карточкой.

Вера Холодная

Вера Холодная стала частью немого кинематографа в том же году, что и Чаплин. Ее первая роль, пусть и эпизодическая, состоялась в фильме "Анна Каренина" Владимира Гардина. Она настолько запомнилась режиссерам, что ее стали приглашать в популярные проекты, и совсем скоро Вера стала самой популярной актрисой в России.

В 1919 году съемки одного из фильмов с ее участием проходили в Одессе. А в то время в городе была тяжелейшая форма гриппа "испанка". Актриса заразилась, врачи пытались спасти Холодную, но им это сделать так и не удалось. На момент смерти королеве русского немого кино было всего 26 лет.

Гарольд Ллойд

Карьера Ллойда началась с ролей в короткометражных фильмах. Его первые образы были походили на те, что делал Чаплин, только одежда была наоборот маленькая. А свой наиболее известный образ Гарольд придумал в 1919 году — "персонаж с очками". Ллойд также является автором идеи показа лент фокус-группам, чтобы узнать реакцию публики.