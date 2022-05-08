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1 час назад

Актер Нкути Гатва станет 14-м Доктором в сериале "Доктор Кто"

Газета.Ruиещё 3

Актер Нкути Гатва, сыгравший в сериале «Половое воспитание», получил роль в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», сообщает BBC.

Актер Нкути Гатва станет 14-м Доктором в сериале "Доктор Кто"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер сыграет роль 14-го Доктора, который возьмет на себя управление машиной времени Тардис. Он станет первым темнокожим артистом в этом образе.

Гатва рассказал, что эта роль много значит для него и для людей по всему миру.

«Каждый из моих невероятно талантливых предшественников справлялся с этой уникальной ответственностью с максимальной заботливостью», — сказал Гатва.

Также на позицию шоураннера «Доктора Кто» вернется Расселл Т. Дэйвис, руководивший работой над первыми четырьмя сезонами сериала. Гатва отметил, что работать с этим человеком — «воплощение мечты».

В 2020 году за роль Эрика Эффионга в «Половом воспитании» Гатва был удостоен награды BAFTA Scotland за лучшую мужскую роль. В настоящее время он снимается в комедии «Барби» Греты Гервиг.

Первую серию шоу о бессмертном докторе, путешествующим во времени, показали в 1963 году. За это время вышло несколько спин-оффов, спецэпизодов, игр и даже полнометражных картин по франшизе, однако в 1989 году компания BBC прервала производство сериала из-за низких рейтингов. «Доктор Кто» вернулся на ТВ только в 2005 году, продолжив оригинальный сценарий.

Актеры,Половое воспитание,Грета Гервиг,
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