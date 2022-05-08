Актер Нкути Гатва станет 14-м Доктором в сериале "Доктор Кто"

Актер Нкути Гатва, сыгравший в сериале «Половое воспитание», получил роль в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», сообщает BBC.

Актер сыграет роль 14-го Доктора, который возьмет на себя управление машиной времени Тардис. Он станет первым темнокожим артистом в этом образе.

Гатва рассказал, что эта роль много значит для него и для людей по всему миру.

«Каждый из моих невероятно талантливых предшественников справлялся с этой уникальной ответственностью с максимальной заботливостью», — сказал Гатва.

Также на позицию шоураннера «Доктора Кто» вернется Расселл Т. Дэйвис, руководивший работой над первыми четырьмя сезонами сериала. Гатва отметил, что работать с этим человеком — «воплощение мечты».

В 2020 году за роль Эрика Эффионга в «Половом воспитании» Гатва был удостоен награды BAFTA Scotland за лучшую мужскую роль. В настоящее время он снимается в комедии «Барби» Греты Гервиг.