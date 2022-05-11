Железняк откровенно рассказала о своих проблемах

Обычно не распространяющаяся о личном Олеся Железняк решила расставить все точки над i. Знаменитая артистка дала откровенное интервью.
Олеся Железняк настоящий самородок отечественного кинематографа. Артистка без выдающихся внешних данных смогла прочно занять свое место под солнцем, вот уже много лет играть в кино и театре. Одни зрители помнят звезду по роли нелепой Гали в сериале «Моя прекрасная няня». Другие любят Олесю за Ларису из «Сватов». Хотя, конечно, в фильмографии актрисы полно других ролей в самых разных проектах.
Несмотря на успех, Железняк продолжала подвергаться критике якобы за непритязательную внешность. Апогея народное недовольство достигло во время съемок очередного «Ледникового периода» в 2008 году, когда Олеся каталась в паре с бывшим партнером Татьяны Тотьмяниной. Многие зрители тогда сочувствовали фигуристу.
«Про меня писали: «Боже, Максиму Маринину опять досталось бревно»,
— вспоминает теперь знаменитость.
И хотя многие коллеги уверены, что Олесе нечего стесняться, сама актриса старается не выставлять фигуру. К некорректным комментариям Железняк успела привыкнуть и, по всей видимости, не воспринимает критику всерьез. Даже придя на съемки шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой, звезда «Сватов» не стала прихорашиваться.
И, надо отметить, то ли из-за освещения, то ли еще по какой-то причине, но смотрелась Олеся будто бы очень уставшей. При взгляде на фотографии с недавних выходов артистки в свет сразу же видно, что в студии у Леры Кудрявцевой Железняк совсем другая. Ведущая, к слову, поинтересовалась у своей звездной гостьи, почему та чаще всего не пытается что-то делать с внешностью.
«Я на самом деле уже все открою, потому что, думаю, не так много времени осталось»
— заявила Олеся.
В выпуске «Секрет на миллион», который выйдет на НТВ 14 мая, Железняк откровенно рассказала о личной жизни. В этом разговоре даже поучаствовал муж актрисы Спартак Сумченко, который в браке со звездой превратился в самого настоящего домохозяина.
Интересно, что в беседе с Кудрявцевой Олеся также упомянула и Гошу Куценко, об отношениях с которым артистке, по всей видимости, действительно есть что рассказать.