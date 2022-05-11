Железняк откровенно рассказала о своих проблемах

Обычно не распространяющаяся о личном Олеся Железняк решила расставить все точки над i. Знаменитая артистка дала откровенное интервью.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Олеся Железняк настоящий самородок отечественного кинематографа. Артистка без выдающихся внешних данных смогла прочно занять свое место под солнцем, вот уже много лет играть в кино и театре. Одни зрители помнят звезду по роли нелепой Гали в сериале «Моя прекрасная няня». Другие любят Олесю за Ларису из «Сватов». Хотя, конечно, в фильмографии актрисы полно других ролей в самых разных проектах.

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Несмотря на успех, Железняк продолжала подвергаться критике якобы за непритязательную внешность. Апогея народное недовольство достигло во время съемок очередного «Ледникового периода» в 2008 году, когда Олеся каталась в паре с бывшим партнером Татьяны Тотьмяниной. Многие зрители тогда сочувствовали фигуристу.

«Про меня писали: «Боже, Максиму Маринину опять досталось бревно»,

— вспоминает теперь знаменитость.

И хотя многие коллеги уверены, что Олесе нечего стесняться, сама актриса старается не выставлять фигуру. К некорректным комментариям Железняк успела привыкнуть и, по всей видимости, не воспринимает критику всерьез. Даже придя на съемки шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой, звезда «Сватов» не стала прихорашиваться.

И, надо отметить, то ли из-за освещения, то ли еще по какой-то причине, но смотрелась Олеся будто бы очень уставшей. При взгляде на фотографии с недавних выходов артистки в свет сразу же видно, что в студии у Леры Кудрявцевой Железняк совсем другая. Ведущая, к слову, поинтересовалась у своей звездной гостьи, почему та чаще всего не пытается что-то делать с внешностью.

«Я на самом деле уже все открою, потому что, думаю, не так много времени осталось»

— заявила Олеся.

В выпуске «Секрет на миллион», который выйдет на НТВ 14 мая, Железняк откровенно рассказала о личной жизни. В этом разговоре даже поучаствовал муж актрисы Спартак Сумченко, который в браке со звездой превратился в самого настоящего домохозяина.