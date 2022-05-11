Как живет звезда сериала «Реальные пацаны»

В творческую среду Владимир попал под влиянием друга. После школы он переехал в общежитие города Перми и поступил в институт культуры. У Владимира в студенческое время была безответная любовь. В ВУЗе с будущим актером училась девушка, за которой бегали все парни. Владимир ей приглянулся, но после неудачного свидания был изгнан восвояси. Вторую половину Селиванов нашел в 2015 году. Сейчас артист строит семью с женой Викторией и растит дочь Еву. Скоро его дочери исполнится 5 лет.