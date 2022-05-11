Как живет звезда сериала «Реальные пацаны»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов с удовольствием рассказывает о своей жизни. Теперь артист более известен как VAVAN – музыкальный исполнитель. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Селиванов стал известен в России после роли Вована в сериале «Реальные пацаны». Детство артиста прошло в маленьком городке Пермского края Лысьва. Он вырос в многодетной семье, которая занималась сельским хозяйством.
В творческую среду Владимир попал под влиянием друга. После школы он переехал в общежитие города Перми и поступил в институт культуры. У Владимира в студенческое время была безответная любовь. В ВУЗе с будущим актером училась девушка, за которой бегали все парни. Владимир ей приглянулся, но после неудачного свидания был изгнан восвояси. Вторую половину Селиванов нашел в 2015 году. Сейчас артист строит семью с женой Викторией и растит дочь Еву. Скоро его дочери исполнится 5 лет.
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