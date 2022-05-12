Лиам Нисон сыграет гангстера в новом триллере

Норвежский режиссер Ханс Петтер Моланд, снявший "Снегоуборщика" и уже встречавшийся в работе с Лиамом Ниссоном, снимет новую картину "Бандит". Съемки уже запланированы на осень. На главную роль в этом фильме и был приглашен Лиам, как сообщает Deadline.

Ему предстоит сыграть гангстера, собравшегося уйти на пенсию. Но прежде, чем сделать это, он решает исправить все, что давно хотел, и наладить отношения с близкими, но выйти из преступного мира оказывается совсем не так просто, как ему хотелось бы.