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52 минуты назад

Лиам Нисон сыграет гангстера в новом триллере

Мира Маркина

Норвежский режиссер Ханс Петтер Моланд, снявший "Снегоуборщика" и уже встречавшийся в работе с Лиамом Ниссоном, снимет новую картину "Бандит". Съемки уже запланированы на осень. На главную роль в этом фильме и был приглашен Лиам, как сообщает Deadline.

Лиам Нисон сыграет гангстера в новом триллере
Фото: кадр из фильма "игра теней"кадр из фильма "игра теней"

Ему предстоит сыграть гангстера, собравшегося уйти на пенсию. Но прежде, чем сделать это, он решает исправить все, что давно хотел, и наладить отношения с близкими, но выйти из преступного мира оказывается совсем не так просто, как ему хотелось бы.

Сценарий для будущего фильма Ханса Петтера Моланда написал Тони Гэйтон, а продюсерами выступят Роджер Бирнбаум и Майкл Бесман.

Ранее мы писали, что новая часть "Доктора Стрэнджа" заработала уже более $500 млн.

Актеры,Снегоуборщик,Доктор Стрэндж,Лиам Нисон,
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