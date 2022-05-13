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1 час назад

«Прикован к кровати»: Звягинцев в инвалидном кресле дал интервью

Катерина Саломе

Режиссер Андрей Звягинцев был госпитализирован с коронавирусом летом прошлого года. Заболевание протекало тяжело — у него случился сепсис, после чего стали отказывать конечности. Впервые за столько времени он появился перед зрителями, став гостем YouTube-программы Антона Долина.

«Прикован к кровати»: Звягинцев в инвалидном кресле дал интервью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В студию Звягинцев въехал на инвалидной коляске. В беседе журналистом он поделился подробностями случившегося.

«Первого июля я был в клинике, восьмого попал в реанимацию. Я помню лицо доктора, как во сне это все было, я потому его и запомнил, который спасительным жестом вынул меня из этого состояния. Теперь мы с ним очень крепко дружим. Где-то в конце сентября, спустя 40 дней или больше, меня стали выводить из комы. Это тоже долгий процесс, когда тебя выводят из комы»,

— вспоминает Андрей Петрович.

Несмотря на то, что самое страшное осталось позади, кинорежиссеру тяжело мириться с новыми обстоятельствами. По словам Звягинцева, теперь его пространство и время ограничиваются кроватью в клинике.

«Я прикован, можно сказать, к ней и с нее не встаю»,

— признался сценарист.

Андрей Петрович подчеркнул, что ему повезло, так как он вовремя обратился за помощью. В обратном случае, он уверен, что не выжил бы. Как только у режиссера стала подниматься температура тела, он набрал номер пульмонолога из своей записной книжки.

«Он мне сказал, что немедленно надо госпитализироваться. Я вовремя успел услышать его голос»,

— резюмировал Звягинцев.

Ранее мы писали, что стало известно о состоянии Звягинцева после комы.

Актеры,Антон Долин,Андрей Звягинцев,
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