«Прикован к кровати»: Звягинцев в инвалидном кресле дал интервью

«Первого июля я был в клинике, восьмого попал в реанимацию. Я помню лицо доктора, как во сне это все было, я потому его и запомнил, который спасительным жестом вынул меня из этого состояния. Теперь мы с ним очень крепко дружим. Где-то в конце сентября, спустя 40 дней или больше, меня стали выводить из комы. Это тоже долгий процесс, когда тебя выводят из комы»,