Болезнь сына и развод: непростая судьба актрисы Лянки Грыу

Сохранить дружбу после развода удается не всем, особенно звездам. Взаимные обиды, недосказанность и другие причины — все это окончательно портит и так подорванные отношения между экс-супругами. В новом интервью актриса Лянка Грыу впервые рассказала, как им с Михаилом Вайнбергом удалось не скатиться во вражду и продолжить общение ради ребенка.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Судьбу артистки нельзя назвать безоблачной. В детстве звезда пережила развод родителей, позднее еще и смерть отчима Олега Казанцева, скончавшегося из-за оторвавшегося тромба в 32 года. С родным отцом Георге Грыу Лянка начала общаться только в подростковом возрасте.

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Многие свои поступки актриса в итоге совершала с оглядкой на прошлое. К примеру, на ранний брак она решилась из-за желания обрести чувство защищенности. Так в жизни Лянки появился режиссер Михаил Вайнберг. Они познакомились на съемках ленты «Ищу тебя».

«Искренняя любовь, мое первое настоящее чувство. Я очень хотела создать с Мишей семью. Это было важным шагом для того, чтобы разобраться, кто я и что. Когда выходишь замуж, взрослеешь. Это уже другой уровень ответственности, чем когда вы просто ходите друг к другу на свидания. В нашем союзе я обрела и любовь, и опору, для того чтобы расти вместе», — поделилась Лянка.

В 2011 году Лянка родила сына Максима. Однако появление общего ребенка не сблизило супругов и они оказались на грани развода. Как это часто бывает, виной всему была напряженная работа. Вместе с тем Максим сильно тревожил родителей. У мальчика наблюдались проблемы с речью. Даже слова «мама» и «папа» ему не давались. Диагноз невролога не утешил Грыу и Вайнберга — у Максима была задержка речевого развития. Позднее выяснилось, что у наследника актрисы и режиссера еще и расстройство аутистического спектра.

В 2013-м Лянка решила перевезти семью в Нью-Йорк. Там знаменитости занялись лечением Макса, которое вскоре принесло плоды. Забота о сыне сблизила Грыу и Вайнберга, и они зажили почти как и прежде.

Однако в итоге брак пары рухнул. Как теперь объясняет Лянка, им с Михаилом не удалось найти причин, чтобы и дальше оставаться семьей. Зато расстались знаменитости без ссор.

«Мы с Мишей понимали, что это испытание надо пройти. Но, к сожалению, не хватило чего-то, чтобы и дальше оставаться вместе как семья. При этом сейчас мы в хороших отношениях, в том числе творческих, потому что Михаил — режиссер «Теста на беременность», где я играю одну из главных ролей. Мы работали над этим проектом, будучи уже просто коллегами. Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», — рассказала Грыу.

Как и многие женщины после развода, Лянка надеется и дальше сохранять дружеские отношения с бывшим мужем. В конце концов, они прожили вместе больше десяти лет. За столь внушительный срок люди настолько становятся близки, что навсегда попрощаться бывает очень трудно. А Грыу и Вайнберга еще и связывает сын.