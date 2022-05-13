Софи Тернер высказалась о психологической травме

Исполнительница роли Сансы Старк в фантастическом сериале "Игра престолов" Софи Тернер в интервью актрисе Джессике Честейн для издания The Cut высказалась о психологической травме, которую могла получить на съемках шоу.

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Ее персонаж в течение нескольких сезонов подвергался насилию - психологическому и сексуальному. Тернер напомнила Честейн о методах избавления от стресса, которыми они обе пользовались на съемках фильмов "Люди Икс".

"Помнишь, как в "Людях Икс", между дублями мы пели и танцевали. Это помогает тем, кто тоже хочет отвлечься",

— рассказала актриса, научившаяся такому способу расслабления на "Игре престолов".

"Было так тяжело, что я придумала, как справляться и веселиться в перерывах, чтобы не травмироваться",

— вспоминает Тернер, которой на момент начала съемок было 15 лет.

Честейн спросила, чувствует ли она последствия этой травмы сейчас.

"Я уверена, что симптомы травмы проявятся позже",