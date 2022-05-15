Российский актер Сергей Безруков рассказал, к чему в реальности привёл запрет русской культуры западными странами. Соединенным Штатам Америки вероятно не понравится подъём интереса к ней на фоне тотальной отмены, передает издание “Царьград”.

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Известный актер подчеркнул, что невзирая на запрет русской культуры на Западе, в Риме состоялась демонстрация в её поддержку. Жители столицы Италии выступили против невнятного запрета литературы, фильмов и музыки из РФ.

Во Франции, невзирая на атаку против русской культуры со стороны американцев, были раскуплены практически все книги Достоевского, Толстого и Пушкина. Деятели культуры в Германии и вовсе не поняли, как можно было исключить известный конкурс имени Чайковского, проводящийся раз в четыре года в столице России, из числа ключевых мировых сферы культуры.

Помимо этого, Безруков подчеркнул, что настолько масштабной отмены русской культуры западные страны не предпринимали даже в годы самого разгара холодной войны. Артист упомянул о том, что первым победителем конкурса имени Чайковского оказался американский пианист Ван Клиберн, который в дальнейшем стал весьма популярен в СССР.