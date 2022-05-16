Момоа извинился за фото и видео внутри Сикстинской капеллы

На этой неделе звезда «Аквамена» поделился в социальных сетях фотографиями и видео, где он едва может скрыть своего восхищения при виде великих произведений искусства внутри Апостольского дворца. Единственная проблема заключается в том, что съемка внутри строго запрещена, поскольку вспышка может нанести вред знаменитым шедеврам. Конечно, интернет-пользователи не оценили такого необдуманного поступка голливудского актера, а некоторые и вовсе посчитали, что у звезды были «особые привелегии».

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Нам, обычным людям, не разрешают снимать внутри Сикстинской капеллы». «Мы не можем фотографировать, но знаменитости, конечно, могут, ничего не имею против Джейсона (я его обожаю), но это несправедливо», — пишут комментаторы.

После того, как Момоа получил не самую однозначную реакцию от аудитории, он все же решил принести свои извинения во встречном видеообращении.

«Я просто хотел сказать, что если вам показалось, что я неуважительно отозвался о вашей культуре, то это не было моим намерением. Я приехал сюда, когда мне было 19 или 20 лет, чтобы увидеть Сикстинскую капеллу. Я всегда хотел этого, и теперь, когда я могу, я сделал замечательное пожертвование, чтобы привезти сюда своих друзей и команду, потому что у нас была всего пара выходных, чтобы увидеть эти места»,

— сказал Джейсон.

Сам актер был очень удивлен, что люди хотели сфотографироваться с ним, что очень странно во время поездки в Ватикан со всеми этими чудесами, но, несмотря ни на что, он это сделал. В тот самый момент актер был очень уважителен и попросил разрешения у местных организаторов.