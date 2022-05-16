СМИ: Джейсон Момоа встречается с Эйсой Гонсалес

Актер Джейсон Момоа завел роман с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, которая известна по роля в фильмах "Малыш на драйве", "Бладшот". Об этом сообщает издание Elle.

Окружение пары сообщило, что актеры встречаются уже несколько месяцев. Стоит отметить, что Джейсон и Эйса свои отношения официально не подтверждали.

Также ходят слухи, что Момоа и Гонсалес вместе готовятся к съемкам в совместном проекте.

В январе 2022 Джейсон Момоа расстался со своей супругой Лизой Боне. Они состояли в браке более 16 лет.