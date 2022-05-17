Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
3 часа назад

Умерла актриса Мэгги Петерсон

Газета.Ru

Актриса Мэгги Петерсон, сыгравшая Шарлин Дарлинг в сериале "Шоу Энди Гриффита", скончалась на 82-м году жизни, передает Deadline со ссылкой на семью покойной. Смерть наступила 15 мая.

Умерла актриса Мэгги Петерсон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Она умерла мирно, во сне, в окружении семьи",

- рассказали родственники в социальных сетях.

Петерсон играла в "Шоу Энди Гриффита" с 1963 по 1966 год и снималась в спин-оффах проекта, а также в других ситкомах.

В 1987 году после съемок в шоу "Великолепный мир Диснея" она оставила актерскую профессию и работала в студии Nevada Film Commission.

В декабре Петерсон овдовела - скончался ее муж, джазовый музыкант Гас Манкузо. В браке они провели более 40 лет.

Комедия "Шоу Энди Гриффита" транслировалась по CBS с 1960 по 1968 год, всего вышло 249 получасовых эпизодов проекта.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители