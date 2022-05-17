Умерла актриса Мэгги Петерсон

Актриса Мэгги Петерсон, сыгравшая Шарлин Дарлинг в сериале "Шоу Энди Гриффита", скончалась на 82-м году жизни, передает Deadline со ссылкой на семью покойной. Смерть наступила 15 мая.
"Она умерла мирно, во сне, в окружении семьи",
- рассказали родственники в социальных сетях.
Петерсон играла в "Шоу Энди Гриффита" с 1963 по 1966 год и снималась в спин-оффах проекта, а также в других ситкомах.
В 1987 году после съемок в шоу "Великолепный мир Диснея" она оставила актерскую профессию и работала в студии Nevada Film Commission.
В декабре Петерсон овдовела - скончался ее муж, джазовый музыкант Гас Манкузо. В браке они провели более 40 лет.
Комедия "Шоу Энди Гриффита" транслировалась по CBS с 1960 по 1968 год, всего вышло 249 получасовых эпизодов проекта.