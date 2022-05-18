Кто из звезд радикально поправлялся и худел ради роли

Избавиться лишних килограмм непросто, но голливудские звезды готовы на все ради роли, даже если рисковать приходится здоровьем

Оставаться в форме не так просто, а резкие перепады веса и вовсе опасны для организма. Но когда на кону миллионные гонорары, успех, популярность — стоит рискнуть. Поэтому звезды легко соглашаются на радикальные преображения ради роли: они толстеют и худеют, подвергают свое тело испытаниям, чтобы сыграть в понравившейся картине.

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Кристиан Бейл

Этот актер — настоящий чемпион по экспериментам с фигурой. В большинстве фильмов он выглядит спортивным, подтянутым и очень привлекательным: таким мы видели Бейла в «Бэтмене», «Американском психопате» и «Игре на понижение». Но ради роли актер готов пожертвовать и формой, и здоровьем. В картине «Машинист» Кристиан сыграл мужчину, страдающего от постоянной бессонницы. Чтобы выглядеть болезненно и жутко, он похудел на 29 килограмм. Бейл вспоминает тот период с ужасом: его рацион состоял из воды, кофе и банки тунца. А всего через год после резкого похудения звезда уже блистал в роли Темного рыцаря: он набрал 40 килограмм мышечной массы и выглядел великолепно. Впрочем, с идеальной фигурой вновь пришлось попрощаться ради роли в фильме «Власть»: в полном пожилом мужчине сложно узнать Кристиана, а сам он замечал, что набрать вес 30 килограмм оказалось даже сложнее, чем избавиться от них.

Джаред Лето

Музыкант и актер всегда тщательно следил за фигурой: в клипах он демонстрирует идеальный пресс, рельефные мышцы и прекрасную форму. Но ради роли мечты Джаред был готов на все: чтобы сыграть убийцу Джона Леннона, он поправился на 35 килограмм. Казалось, что в этом сложного: ешь пирожные, откажись от спорта и лежи у бассейна. Но у Лето было всего три месяца до начала съемок, набрать столько лишнего веса за короткий срок невероятно сложно. Певцу приходилось растапливать в микроволновке шоколадное мороженое, заправлять его сырным соусом и выпивать по пять-шесть стаканов в день. Добиться результата он смог, а через полгода от лишнего веса не осталось и следа. Правда, последствия для здоровья артиста оказались плачевными: Джаред заработал сильнейший псориаз из-за гормонального сбоя, теперь перед выступлениями ему делают укол обезболивающего.

50 cent

Рэпер всегда выглядел внушительно: литые мышцы, рельефный пресс, угрожающие бицепсы. Эта форма отлично подходила имиджу музыканта из неблагополучного района, но совсем не совпадала с образом изможденного футболиста, страдающего онкологией, которого 50 cent должен был сыграть в картине «Разные вещи». За 4 месяца музыкант похудел на 25 килограммов: при росте 185 сантиметров он весил всего 70 кг и выглядел болезненно. Рэпер вспоминает, что похудение было сложным, ведь лишнего жира в его организме почти не было, пришлось попрощаться с мышцами, которые он наращивал годами.

Натали Портман

Звезда «Звездных войн» точно никогда не была даже слега полноватой, Натали сложно назвать даже девушкой с формами: она отличалась хрупкой, изящной фигурой. Но для того, чтобы сыграть балерину, этого было недостаточно. Чтобы получить роль в драме «Черный лебедь», Натали пришлось сесть на строгую диету: она питалась отварной курицей и морковью почти два месяца, с трудом передвигалась и постоянно чувствовала усталость. Но усилия окупились — Натали похудела на 9 килограммов и получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Мэтт Деймон

Чтобы сыграть наркомана в фильме «Мужество в бою», актеру потребовалось избавиться от 20 килограммов за два месяца. Мэтт почти отказался от пищи, придерживаясь питьевой диеты. Рядом постоянно находились врачи, ведь Деймон то и дело терял сознание. После завершения съемок, специалисты помогли актеру восстановить здоровый вес. Теперь он заявляет, что не пойдет на такие эксперименты даже ради премии «Оскар».

Рассел Кроу