Никита Джигурда рассказал, почему стал актером

Актер театра и кино, певец Никита Джигурда рассказал, почему выбрал актерскую профессию.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он отметил, что появился на свет в Международный день театра, 27 марта. Данное обстоятельство и предопределило его судьбу.

Воспоминания о детстве вместе с родителями в маленькой квартирке в хрущевке актер называет самыми светлыми в своей жизни. По словам Джигурды, большое влияние на него оказал старший брат Сергей. У него он научился многому: правильному отношению к окружающим, творчеству.

Актер рассказал, что свое первое стихотворение в 13 лет он написал под влиянием брата. Джигурда отметил, что благодарен ему за многое, передает ФАН.