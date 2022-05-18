Нюша хочет стать актрисой

- Так получилось, что сейчас в моей жизни настал черед попробовать что-то новое, - рассказала нам певица. – Я уверена, что мы всегда должны чему-то учиться. В Израиле я встречусь с педагогом по актёрскому мастерству, мне преподадут мастер-классы и будут репетировать со мной различные сценки...