Нюша хочет стать актрисой

Нюша решила освоить новую профессию. Артистка сейчас вместе с супругом Игорем Сивовым и двумя детьми живёт в ОАЭ.
Туда семья перебралась ещё в конце прошлого года из-за бизнеса Игоря. И хотя Нюша неоднократно заявляла, что оставлять карьеру певицы она не собирается, она всё же решила обучаться новой профессии – актрисы. Для этого Нюше пришлось отправиться в Израиль.
- Так получилось, что сейчас в моей жизни настал черед попробовать что-то новое, - рассказала нам певица. – Я уверена, что мы всегда должны чему-то учиться. В Израиле я встречусь с педагогом по актёрскому мастерству, мне преподадут мастер-классы и будут репетировать со мной различные сценки...
Для чего именно нужны новый опыт и новая профессия, Нюша решила не уточнять. Не исключено, что она готовится к роли в фильме, о котором, возможно, сообщит чуть позже.