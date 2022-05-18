Роберт Де Ниро снимется в боевике "Оловянный солдатик"

Актеры Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд и Джон Легуизамо снимутся в боевике "Оловянный солдатик", сообщает Deadline.
Съемки начнутся в ближайшее время в Греции. Главный герой картины - Бокуши (Фокс), построивший неприступную крепость и собравший в ней много оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать планы Бокуши.
Режиссером картины станет Брэд Фурман. Он называет сценарий фильма историей о борьбе, жертвах и власти любви и принятия.