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1 час назад

Скотт Иствуд, Джейми Фокс и Роберт Де Ниро снимутся в боевике "Оловянный солдатик"

Газета.Ru

Актеры Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд и Джон Легуизамо снимутся в боевике "Оловянный солдатик", сообщает Deadline.

Роберт Де Ниро снимется в боевике "Оловянный солдатик"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки начнутся в ближайшее время в Греции. Главный герой картины - Бокуши (Фокс), построивший неприступную крепость и собравший в ней много оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать планы Бокуши.

Режиссером картины станет Брэд Фурман. Он называет сценарий фильма историей о борьбе, жертвах и власти любви и принятия.

Актеры,Джон Легуизамо,Брэд Фурман,Скотт Иствуд,Джейми Фокс,Роберт де Ниро,
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