Discovery поработает над сериалом про семью Арми Хаммера

Канал Investigation Discovery совместно со стриминговой платформой Discovery+ объявили о работе над документальной лентой «Дом Хаммеров».
Проект расскажет об актере Арми Хаммере, пяти поколениях его семьи и огромном количестве преступлений, которые сопровождали династию.
Все знают Хаммера по ролям в драме «Зови меня своим именем», боевике «Одинокий рейнджер» и других проектах. В 2021 года актера обвинили в насилии. Его исключились из ряда проектов, а самого актера направили на прохождения лечения в клинике.
Точная дата выхода проекта не сообщается.