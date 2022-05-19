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2 часа назад

Discovery поработает над сериалом про семью Арми Хаммера

Ovideo.ru

Канал Investigation Discovery совместно со стриминговой платформой Discovery+ объявили о работе над документальной лентой «Дом Хаммеров».

Discovery поработает над сериалом про семью Арми Хаммера
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Проект расскажет об актере Арми Хаммере, пяти поколениях его семьи и огромном количестве преступлений, которые сопровождали династию.

Все знают Хаммера по ролям в драме «Зови меня своим именем», боевике «Одинокий рейнджер» и других проектах. В 2021 года актера обвинили в насилии. Его исключились из ряда проектов, а самого актера направили на прохождения лечения в клинике.

Точная дата выхода проекта не сообщается.

Актеры,Одинокий рейнджер,
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