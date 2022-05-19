Безруков показал «артефакт» из «Бригады»

Что я взял на память со съёмок «Бригады»?



Запустил недавно рубрику «артефакты со съёмок» и конечно, вы сразу стали спрашивать о том, какой трофей у меня остался из «Бригады». Вряд ли кто-нибудь мог бы догадаться, что таким артефактом окажется рубашка.



Да, это гавайка Саши Белого