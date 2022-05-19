Безруков показал «артефакт» из «Бригады»

Сергей Безруков опубликовал в Сети видео, где показал киноколлекцию. Актер оставляет памятные вещи со съемок. Так, он уже 20 лет хранит вещицу Саши Белого из «Бригады».
«Артефакт моей киноколлекции – внимание! – узнаете? Это гавайка Саши Белого», – хвастается Безруков.
Напоминаем, сериал «Бригада» вышел в начале 2000-х. Это многосерийный сериал про суровую эпоху 90-х.
Что я взял на память со съёмок «Бригады»?
Запустил недавно рубрику «артефакты со съёмок» и конечно, вы сразу стали спрашивать о том, какой трофей у меня остался из «Бригады». Вряд ли кто-нибудь мог бы догадаться, что таким артефактом окажется рубашка.
Да, это гавайка Саши Белого
Ранее «ФедералПресс» писал, почему Безруков не хочет сняться в продолжении «Бригады».