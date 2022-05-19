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1 час назад

Сергей Безруков показал «артефакт» из «Бригады»

РИА "ФедералПресс"

Сергей Безруков опубликовал в Сети видео, где показал киноколлекцию. Актер оставляет памятные вещи со съемок. Так, он уже 20 лет хранит вещицу Саши Белого из «Бригады».

Безруков показал «артефакт» из «Бригады»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Артефакт моей киноколлекции – внимание! – узнаете? Это гавайка Саши Белого», – хвастается Безруков.

Напоминаем, сериал «Бригада» вышел в начале 2000-х. Это многосерийный сериал про суровую эпоху 90-х.

Что я взял на память со съёмок «Бригады»?

Запустил недавно рубрику «артефакты со съёмок» и конечно, вы сразу стали спрашивать о том, какой трофей у меня остался из «Бригады». Вряд ли кто-нибудь мог бы догадаться, что таким артефактом окажется рубашка.

Да, это гавайка Саши Белого

Ранее «ФедералПресс» писал, почему Безруков не хочет сняться в продолжении «Бригады».

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