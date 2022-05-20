Настоящее лицо султана Сулеймана из «Великолепного века»

Создатели «Великолепного века» весьма романтизировали в сериале главных героев. Сделать это было необходимо для того, чтобы не отпугнуть зрительскую аудиторию исторической достоверностью, весьма далекой от сказки. Но какими же тогда были настоящие султан Сулейман и Хюррем?
Законная жена одного из самых известных правителей Османской империи в сериале представлена рыжеволосой красавицей с чарующими глазами, ослепительную внешность которой падишах воспевал в стихах. На самом же деле реальная Роксолана была далека от идеала.
Но то же можно сказать и про Сулеймана. В «Великолепном веке» создатели придумали образ благородного и по-своему очаровательного правителя, сильного воина и искушенного в поэзии и создании драгоценных украшений человека. Разумеется, при взгляде на такого Сулеймана становится понятно, как Хюррем так быстро влюбилась.
В реальности падишах совсем не отличался красотой. Полный, невысокий, бледный, над невыразительным лицом возвышался крупный нос. И не говоря уже о больших и желтых зубах. В общем, таким мужчиной сложно очароваться, как это было показано в сериале. Еще одна интересная деталь во внешности Сулеймана — борода. В «Великолепном веке» чем старше был падишах, тем длиннее и гуще становилась растительность на его лице. Но вот в настоящей жизни правитель обязательно брился, если только не был в походах.
К слову, о военных подвигах султана было немало сказано в «Великолепном веке». Месяцами Сулейман мог не видеть своих приближенных. Но стоило очередной войне подойти к концу, как повелитель возвращался во дворец Топкапы и проводил время с семьей. Конечно же, на самом деле такого не было. Государственные дела и завоевание новых территорий занимали важное место в жизни настоящего падишаха.
Отдельно стоит отметить тяжелый характер Сулеймана. Многие поклонники «Великолепного века» любят обвинять главного героя в том, что он тиран. Постоянно высылал Хюррем из столицы, не считался с чувствами родной матери, и, наконец, казнил детей — все эти поступки не красят падишаха в глазах зрителей. Однако Сулейман из сериала намного мягче своего исторического прототипа.
Для султана из «Великолепного века» закон и справедливость были наивысшей ценностью. Показательным является эпизод, в котором герой не позволяет любимому Ибрагиму-паше казнить человека, страшно оскорбившего Великого визиря. Вместо этого повелитель приказывает провести независимый суд над преступником. Более того, Сулейман сам посещает заседание, на котором смертный приговор в итоге так и не был утвержден.
Настоящий султан мог казнить или увечить неугодных людей безо всякого предварительного разбирательства. Сулейман был настолько жесток, что по его приказу несчастных подданных Османской империи могли кастрировать или отрубить руки. Такая практика была вполне обычным делом для того времени.