Настоящее лицо султана Сулеймана из «Великолепного века»

Создатели «Великолепного века» весьма романтизировали в сериале главных героев. Сделать это было необходимо для того, чтобы не отпугнуть зрительскую аудиторию исторической достоверностью, весьма далекой от сказки. Но какими же тогда были настоящие султан Сулейман и Хюррем?

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Законная жена одного из самых известных правителей Османской империи в сериале представлена рыжеволосой красавицей с чарующими глазами, ослепительную внешность которой падишах воспевал в стихах. На самом же деле реальная Роксолана была далека от идеала.

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Но то же можно сказать и про Сулеймана. В «Великолепном веке» создатели придумали образ благородного и по-своему очаровательного правителя, сильного воина и искушенного в поэзии и создании драгоценных украшений человека. Разумеется, при взгляде на такого Сулеймана становится понятно, как Хюррем так быстро влюбилась.

В реальности падишах совсем не отличался красотой. Полный, невысокий, бледный, над невыразительным лицом возвышался крупный нос. И не говоря уже о больших и желтых зубах. В общем, таким мужчиной сложно очароваться, как это было показано в сериале. Еще одна интересная деталь во внешности Сулеймана — борода. В «Великолепном веке» чем старше был падишах, тем длиннее и гуще становилась растительность на его лице. Но вот в настоящей жизни правитель обязательно брился, если только не был в походах.

К слову, о военных подвигах султана было немало сказано в «Великолепном веке». Месяцами Сулейман мог не видеть своих приближенных. Но стоило очередной войне подойти к концу, как повелитель возвращался во дворец Топкапы и проводил время с семьей. Конечно же, на самом деле такого не было. Государственные дела и завоевание новых территорий занимали важное место в жизни настоящего падишаха.

Отдельно стоит отметить тяжелый характер Сулеймана. Многие поклонники «Великолепного века» любят обвинять главного героя в том, что он тиран. Постоянно высылал Хюррем из столицы, не считался с чувствами родной матери, и, наконец, казнил детей — все эти поступки не красят падишаха в глазах зрителей. Однако Сулейман из сериала намного мягче своего исторического прототипа.

Для султана из «Великолепного века» закон и справедливость были наивысшей ценностью. Показательным является эпизод, в котором герой не позволяет любимому Ибрагиму-паше казнить человека, страшно оскорбившего Великого визиря. Вместо этого повелитель приказывает провести независимый суд над преступником. Более того, Сулейман сам посещает заседание, на котором смертный приговор в итоге так и не был утвержден.