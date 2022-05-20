Момоа сыграет в комедии

Проект будет рассчитан на широкую аудиторию – как взрослых, так и детей. Джейсон Момоа собирается продемонстрировать свои комедийные навыки, подписавшись на участие в съемках и продюсировании новой экшен-комедии «Shots! Shots! Shots!».

Ни имя режиссера, ни дата начала работы над проектом пока неизвестны. О сюжете сообщается только, что это будет «семейно ориентированное приключение». По мнению наблюдателей, участие в «Shots! Shots! Shots!» даст Момоа редкий шанс продемонстрировать комическую сторону своей натуры. Сейчас, как известно, он является признанной звездой боевиков.