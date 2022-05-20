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59 минут назад

Гоша Куценко рассказал о желании сменить профессию

Мария Иглина

Актер Гоша Куценко, которому 20 мая исполнилось 55 лет, рассказал, что хотел бы попробовать себя в работе за кадром. Знаменитость цитирует издание StarHit.

Гоша Куценко рассказал о желании сменить профессию
Фото: РамблерРамблер

"Многие амбиции в кино удовлетворились, сейчас я уже думаю не только границами съемочной площадки, но и границами закадровыми. Хочу снимать свое кино. С молодыми и талантливыми про молодых. Кино — дело молодое!"

— поделился артист.

При этом Куценко отметил, что пока не планирует окончательно отказываться от актерской профессии и откликается на предложения, которые его "цепляют".

Кроме этого, артист в настоящее время увлекается музыкальной деятельностью.

Также Куценко признался, что хотел бы больше внимания уделять дочерям, которых он воспитывает с моделью Ириной Скриниченко.

Ранее Федор Добронравов стал новой звездой фильма "Елки".

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