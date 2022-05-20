Гоша Куценко рассказал о желании сменить профессию

Актер Гоша Куценко, которому 20 мая исполнилось 55 лет, рассказал, что хотел бы попробовать себя в работе за кадром. Знаменитость цитирует издание StarHit.

Фото: Рамблер Рамблер

"Многие амбиции в кино удовлетворились, сейчас я уже думаю не только границами съемочной площадки, но и границами закадровыми. Хочу снимать свое кино. С молодыми и талантливыми про молодых. Кино — дело молодое!"

— поделился артист.

При этом Куценко отметил, что пока не планирует окончательно отказываться от актерской профессии и откликается на предложения, которые его "цепляют".

Кроме этого, артист в настоящее время увлекается музыкальной деятельностью.