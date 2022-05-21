Моргану Фриману запретили въезд в Россию

Власти пожизненно запретили въезд на территорию России американскому актеру Моргану Фриману. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Фото: Кадр из фильма "Брюс Всемогущий" Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

Отмечается, что артист попал в российский стоп-лист из-за видео, снятого им в сентябре 2017 года, в котором он выступает с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с Москвой.

«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — говорится на сайте ведомства.