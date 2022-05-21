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2 часа назад

Моргану Фриману запретили въезд в Россию

Lenta.ru

Власти пожизненно запретили въезд на территорию России американскому актеру Моргану Фриману. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Моргану Фриману запретили въезд в Россию
Фото: Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

Отмечается, что артист попал в российский стоп-лист из-за видео, снятого им в сентябре 2017 года, в котором он выступает с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с Москвой.

«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — говорится на сайте ведомства.

Всего в «черный список» попали 963 американца, включая президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Ранее в МИД России пообещали расширить стоп-лист и включить включить в него британских политиков и парламентариев. По мнению представителей внешнеполитического ведомства, туда попадут те, кто «способствует нагнетанию антироссийской истерии».

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