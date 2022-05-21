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53 минуты назад

Энтони Хопкинс сыграет роль Зигмунда Фрейда

Мира Маркина

Британско-американский актер Энтони Хопкинс сыграет главную роль в фильме «Последняя сессия Фрейда». Режиссером картины выступит Мэтт Браун, известный по фильму «Человек, который познал бесконечность». Съемки начнутся в конце этого года в Лондоне. Об этом сообщает издание Screendaily.

Энтони Хопкинс сыграет роль Зигмунда Фрейда
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Действие картины разворачивается накануне Второй мировой войны. Энтони Хопкинс сыграет основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в последние дни своей жизни. Также в картине появится герой писателя Клайва Льюиса, автора «Хроники Нарнии».

Картина покажет отношения Фрейда с дочерью и роман Льюиса с матерью его лучшего друга. Сценарий ленты написал Марк Сен-Жермен по одноименной пьесе.

Ранее «Рамблер» писал про превосходные иранские фильмы, которые нужно знать.

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