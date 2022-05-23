«У меня низкая самооценка»: Лопес разрыдалась из-за «Оскара»

Все мы знаем Дженнифер Лопес как сильную и яркую женщину, но иногда даже ее характер дает слабину. Звезда как обычно сделала мужественное лицо после того, как не получила номинацию на премию «Оскар» в 2020 году в категории «Лучшая актриса второго плана». Но на самом деле суперзвезда была опустошена отказом, ведь она была уверена, что поразила критиков своей ролью соблазнительной интриганки в фильме «Стриптизерши». О всей глубине своих переживаний артистка впервые рассказала в документальном фильме от Netflix Halftime, выход которого намечен на следующий месяц. В новом трейлере к истории, который был опубликован в среду, Джей Ло рыдает в постели после того, как Академия кинематографических искусств и наук отклонила ее кандидатуру.

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«Это было тяжело. У меня просто была очень низкая самооценка. Я должна была действительно понять, кто я, поверить в это и не верить ни во что другое»,

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— сетует Лопес за кадром.

И хотя у мировой звезды многомиллионная армия поклонников, мало кто мог бы поверить в то, что в одиночестве она страдает из-за комплексов. Дженнифер уже давно борется с сомнениями по поводу своей карьеры, она рассказывала о проблемах еще в 2018 году.

«Все говорили: "Она не умеет петь. Она не умеет танцевать. Она не умеет играть. Она просто симпатичная мордашка или у нее большая задница". Я начала думать: "Да, это правда", и это действительно причиняло мне боль в течение долгого времени. Несмотря на обиду, я просто продолжала идти вперед. Я просто не могла допустить, чтобы это стало правдой»,

— сказала Лопес.

Особенно обидной эта ситуация была потому, что Дженнифер считалась стопроцентным претендентом на заветную статуэтку, после того, как она поразила критиков своим перевоплощением в коварную стриптизершу по имени Рамона. Однако звезда не получила ожидаемую статуэтку в 2020 году, а ее место заняли номинантки Лора Дерн, Кэти Бейтс, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью и Марго Робби. Дженнифер долгое время пыталась добиться серьезного отношения к себе как к актрисе, несмотря на признанные роли во многих фильмах. Между тем, ее экранная карьера потерпела серьезный крах после того, как она снялась вместе с будущим мужем Беном Аффлеком в ромкоме 2002 года «Джильи», который был буквально уничтожен многими критиками и даже признан одним из худших кинотворений десятилетия.