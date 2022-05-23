Российская актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись» (НТВ) рассказала о шокирующих подробностях работы Театра Маяковского, которому артистка служила в девяностые годы.
Актриса заявила, что в те времена все ее серьезно коллеги.
«В девяностые чего только не было, конечно. Это уже не секрет, что я вам скажу. В Театре Маяковского, когда были запреты, вот тогда было самое пьянство. Жесткое, страшное. В театре никто не выходил трезвый на сцену. Никогда и не один человек», — вспоминает Татьяна.
Такое поведение коллег шокировало Татьяну Григорьевну.
«Я играла английскую королеву, а там девушки появлялись на сцене вместе со мной подшофе. Отыграла я один монолог. Ко мне подходили коллеги и говорили: «Я просто пьяная». Мне страшно вспоминать. Это беспредел и предательство профессии», — подчеркнула артистка.
Московский академический театр имени Владимира Маяковского Татьяна Григорьевна покинула в 1992 году.
Ранее «Рамблер» рассказывал о решении 75-летней Татьяны Васильевой изменить внешность.