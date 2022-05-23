«В девяностые чего только не было, конечно. Это уже не секрет, что я вам скажу. В Театре Маяковского, когда были запреты, вот тогда было самое пьянство. Жесткое, страшное. В театре никто не выходил трезвый на сцену. Никогда и не один человек», — вспоминает Татьяна.