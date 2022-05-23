Табаков упал с лодки во время съемок сериала

Актер Павел Табаков пострадал во время съемок сериала "Новая жизнь". Об этом он рассказал в интервью изданию "7Дней". В один из съемочных дней артист не удержал равновесие и упал с лодки в холодную воду.
"Было прикольно, но холодно. В целом, вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, красивые виды",
— поделился Табаков.
Рассказал актер и про своего героя сериала. По словам Табакова, у него достаточно непростой характер. "Макс — скрытый лидер. Он авторитарен и жаждет всеобщего подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой агрессии", — объяснил артист.
Ранее мать Павла Табакова Марина Зудина рассказала о своих отношениях с бывшими возлюбленными сына. Она объяснила, что хорошо общается с некоторыми экс-девушками наследника, в том числе с Софьей Синицыной, которая родила от него дочь Мию.