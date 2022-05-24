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1 час назад

Звезда «Она написала убийство» получит награду «Тони»

Катерина Саломе

12 июня состоится торжественная церемония в «Радио-сити-мьюзик-холл» в Нью-Йорке. На этом мероприятии актрисе Анжеле Лэнсбери вручат почетную театральную премию «Тони». Об этом сообщает New York Times.

Звезда «Она написала убийство» получит награду «Тони»
Фото: Кадр из сериала «Она написала убийство»Кадр из сериала «Она написала убийство»

Сейчас звезде телесериала «Она написала убийство», где артистка сыграла роль писательницы Джессики Флетчер, 96 лет. За время своей карьеры она уже получила пять «Тони», первый из которых ей вручили за роль в постановке «Мэйм».

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Актеры,Брюс Уиллис,
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