Звезда «Она написала убийство» получит награду «Тони»

12 июня состоится торжественная церемония в «Радио-сити-мьюзик-холл» в Нью-Йорке. На этом мероприятии актрисе Анжеле Лэнсбери вручат почетную театральную премию «Тони». Об этом сообщает New York Times.

Сейчас звезде телесериала «Она написала убийство», где артистка сыграла роль писательницы Джессики Флетчер, 96 лет. За время своей карьеры она уже получила пять «Тони», первый из которых ей вручили за роль в постановке «Мэйм».