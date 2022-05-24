Советская актриса, смерть которой так и не раскрыли

Обстоятельства гибели некоторых знаменитых людей до сих пор обрастают конспирологическими теориями. Некоторые поклонники и вовсе отказываются верить в то, что их кумиров уже нет в живых и предпочитают думать, что они просто скрылись подальше от людских глаз. В истории советского кино есть один случай гибели, который не могут раскрыть до сих пор. В материале “Рамблера” — о советской актрисе, погибшей при загадочных обстоятельствах.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Из счетчицы в актрису

Видео дня

Зоя Федорова родилась в семье рабочего и домохозяйки. С детства она мечтала стать актрисой, что никак не вязалось с представлением родителей о будущем дочери, поэтому они настояли на том, чтобы она пошла работать в Госстрах. Там будущая актриса стала счетчицей.

Позже она все-таки поступила в театральное училище. Еще в студенчестве начала сниматься в кино, но первая ее роль не вошла в окончательную версию фильма. Ее дебютом в фильмографии стала картина “Подруги”, которая принесла ей популярность в СССР. В 1938 году ее отца репрессировали, но это не мешало ей строить актерскую карьеру.

Кадр из фильма "Станица Дальняя"

Дочь от американца

В 1945 года на одном из приемов в МИДе она познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тейтом. Между ними сразу появилась связь и завязались отношения, но американского дипломата отослали обратно на родину. В 1946 году у актрисы родилась дочь Виктория Федорова. Тейт о беременности своей возлюбленной не знал, и актриса пыталась скрыть факт рождения ребенка от иностранца. Для этого она вышла замуж за композитора Александра Рязанова.

Арест и лагеря

Замужество не помогло ей избежать наказания. Когда ее дочери не было и года, Федорову арестовали за шпионаж и приговорили к 25 годам лагерей с конфискацией имущества. Ее дочь жила в ссылке на севере Казахстана вместе с сестрой Федоровой и ее детьми. Девочка не знала своих настоящих родителей.

Спустя восемь лет после ареста Федорова вышла на свободу и воссоединилась с дочерью.

Попытка эмиграции и загадочная смерть

Федорова продолжала сниматься в кино в небольших ролях и состояла в труппе Театра-студии киноактера. Она постоянно пыталась найти возможность связаться с отцом своей дочери, но у нее ничего не получалось. Историю актрисы узнала американский гид, которая помогла установить контакт с Тейтом. Благодаря этому ее дочери удалось эмигрировать в США. Сама Федорова тоже приезжала в страну, а потом начала собирать документы для того, чтобы уехать из СССР, но этого не произошло