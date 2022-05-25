Рита Морено присоединилась к актерскому составу «Форсажа 10»

Информационный портал Variety сообщает о том, что звезда «Вестсайдской истории» 1961 и 2021 годов, а также обладательница кинопремии «Оскар» Рита Морено, сыграет в 10-й части «Форсажа». Источник отмечает, что Рита примерит на себе роль бабушки Доминика Торетто (Вина Дизеля).

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Новость сообщил в социальных сетях и Вин Дизель. Он опубликовал совместное видео с Морено. Отметим, что в актерском составе также оказались Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Мишель Родригес и многие другие артисты.