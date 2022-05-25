Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
5 часов назад

Рита Морено присоединилась к актерскому составу «Форсажа 10»

Ovideo.ru

Информационный портал Variety сообщает о том, что звезда «Вестсайдской истории» 1961 и 2021 годов, а также обладательница кинопремии «Оскар» Рита Морено, сыграет в 10-й части «Форсажа». Источник отмечает, что Рита примерит на себе роль бабушки Доминика Торетто (Вина Дизеля).

Рита Морено присоединилась к актерскому составу «Форсажа 10»
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Новость сообщил в социальных сетях и Вин Дизель. Он опубликовал совместное видео с Морено. Отметим, что в актерском составе также оказались Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Мишель Родригес и многие другие артисты.

Недавно стало известно о том, что проект покинул режиссер Джастин Лин из-за творческих разногласий с Вином Дизелем. Его режиссерское кресло занял Луи Летерье. Очередная часть «Форсажа» выйдет в свет в мае 2023 года.

Актеры,Форсаж,Оскар,Рита Морено,Мишель Родригес,Шарлиз Терон,Бри Ларсон,Вин Дизель,Джастин Лин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители