Будина о политике и кино: «Полупьяная дурь, рваный баян»

Страна полюбила Ольгу Будину как романтическую актрису. Звезда сериала «Граница. Таежный роман» была невероятно популярна. Но перипетии личной жизни, а потом и внутренние противоречия заставили актрису дважды забросить карьеру. Что же с ней происходит сейчас?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Многие актеры после начала спецоперации на Украине заинтересовались политикой. Одни стали ратовать за мир, другие активно поддержали решение наших властей. Третьи знаменитости предпочли вовсе покинуть Россию в качестве протеста против демилитаризации соседнего государства.

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Ольга Будина начала заниматься политическими вопросами намного раньше. Как патриотку актрису крайне беспокоили те, на ее взгляд, тлетворные процессы, развивающиеся в нашем обществе. Звезда сериала «Граница. Таежный роман» против какого бы то ни было вмешательства Запада в дела России.

«Америка с Европой погрязли в сексуальных скандалах, в абсолютном гражданском бесправии. Ни одна страна в Европе реально не уважает права человека, и так называемая пандемия это доказала. Самой лояльной страной оставалась все-таки Россия»,

— подчеркнула Будина.

Сейчас есть мнение, что если артист делает политические заявления в поддержку государства, то он стремится попасть в ту же Госдуму. Тем более что деятелей культуры там охотно принимают. Дмитрий Певцов, к примеру, сейчас больше озабочен своей депутатской карьерой, нежели актерской. Примечательно, что у Будиной подобных амбиций нет.

«Если вы о власти, то нет, я туда не собираюсь. У меня другое поле сражений и другая профессия в руках. Осенью я сняла два ролика о сути закона о семейно-бытовом насилии, который в случае его принятия открыл бы настежь двери в наши семьи ювенальной юстиции и ни разу на самом деле не защитил бы от реального домашнего насилия»,

— рассказала Ольга.

Что бы пока ни делала Будина, а общество все же знает актрису благодаря кинематографу. И это неудивительно, ведь в свое время звезда была крайне востребована среди отечественных режиссеров. Да и зарубежным кинодеятелям наша артистка когда-то приглянулась. Вот только Ольгу работа за границей не интересовала. К примеру, знаменитость дважды отказывалась сниматься в Голливуде, хотя для многих отечественных актеров такое предложение — предел мечтаний.

Но Ольга в принципе никогда не считала профессию актрисы основополагающей в своей жизни. И тот факт, что вот уже много лет артистка почти нигде не снимается, является самым лучшим доказательством позиции Будиной. Примечательно, что многие коллеги не верили в решимость Ольги уйти с экранов. Актрису даже подозревали в хитром пиар-ходе. На деле же все оказалось куда проще — звезду не устраивало качество отечественных проектов. Даже нашумевшего «Девятаева» и не менее растиражированную «Зою» Будина приравняла к не очень хорошему кино.

«Большинство сериалов показывали только ущербную сторону нашей жизни: обязательно какая-то полупьяная дурь, рваный баян, какие-то ненормальные отношения между взрослыми и заброшенные дети. Самые известные сериалы главных каналов, которые принято считать народными и любимыми, ни к чему не призывают, а развлекают и показывают самые низменные стороны жизни. Этим не может заниматься искусство, потому что искусство должно преображать»,