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1 час назад

Том Круз вдохновил коллегу по "Топ Гану" на получение лицензии пилота

Газета.Ru

Актер Джей Эллис хочет получить лицензию пилота после съемок в фильме "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, сообщает TMZ. Об этом сам Эллис сказал в беседе с журналистами.

Круз вдохновил коллегу по "Топ Гану" на получение лицензии пилота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что Том Круз вдохновил на самостоятельное обучение полетам и его, и других актеров, сыгравших пилотов различных летательных аппаратов в фильме. У самого Круза лицензия есть, и он недавно прилетал на вертолете на открытие Каннского кинофестиваля. "Топ Ган: Мэверик" режиссера Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера — продолжение большого кинохита "Топ Ган", некогда запустившего карьеру молодого Тома Круза.

Фильм был отложен на два года из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Президент фестиваля Пьер Лескур объявил о награде незадолго до начала показа— до этого было вручено около 15 почетных пальмовых ветвей.

Актеры,Том Круз,
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