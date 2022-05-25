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1 час назад

Ольга Будина заявила, что дважды отказалась от приглашения в Голливуд

Газета.Ru

Актриса Ольга Будина в разговоре с "Собеседником" призналась, что ее дважды приглашали в Голливуд, но она отказывалась по личным причинам.

Ольга Будина дважды отказалась от приглашения в Голливуд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Не поехала не потому, что не хотела, а из-за личных причин. В первом случае из-за любовного романа в студенческие годы. Во втором — когда уже снималась у Алексея Учителя в "Дневнике его жены" и не могла подвести людей и картину",

- пояснила Будина.

По ее словам, через пару дней случился дефолт, и фильм приостановили на целый год. Актриса переживала из-за отказа Голливуду, но спустя время узнала, что американскую картину также отменили.

"Зато я не отменила человеческих отношений и уважения к тем людям, с которыми работала",

- отметила Будина.

Актеры,Дневник его жены,Ольга Будина,Алексей Учитель,
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