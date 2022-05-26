Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
3 часа назад

Актер Сергей Бурунов признался, что "еле выжил" при озвучке Ди Каприо

Газета.Ru

Официальный голос Леонардо Ди Каприо в России Сергей Бурунов заявил, что ему было сложно озвучивать актера в фильме "Волк с Уолл-стрит". Бурунов поделился этим со зрителями при обсуждении фильма в кинотеатре "Октябрь". Его слова передает "Экспресс Газета".

Бурунов признался, что "еле выжил" при озвучке Ди Каприо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эта работа очень дорога мне. Фильм я озвучивал неделю. Работа, конечно, же наисложнейшая. Ди Каприо — невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил, если честно. Что с самим актером происходило — даже не могу представить. "Волк с Уолл стрит" на каких-то невероятных ресурсах сыгран, я не понимаю, как он справился»,

— признался актер озвучания.

Отмечается, что писатель Александр Цыпкин поинтересовался у Бурунова, как ему удалось столь реалистично озвучить эту роль. На что артист не стал отвечать, а лишь отшутился.

28 апреля в российских кинотеатрах состоялся перезапуск криминальной комедии "Волк с Уолл-стрит". Картину показывали в двух вариантах — в дубляже и с субтитрами.

Актеры,Волк с Уолл-стрит,Александр Цыпкин,Джордан Белфорт,Сергей Бурунов,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители