Бурунов признался, что "еле выжил" при озвучке Ди Каприо

Официальный голос Леонардо Ди Каприо в России Сергей Бурунов заявил, что ему было сложно озвучивать актера в фильме "Волк с Уолл-стрит". Бурунов поделился этим со зрителями при обсуждении фильма в кинотеатре "Октябрь". Его слова передает "Экспресс Газета".
«Эта работа очень дорога мне. Фильм я озвучивал неделю. Работа, конечно, же наисложнейшая. Ди Каприо — невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил, если честно. Что с самим актером происходило — даже не могу представить. "Волк с Уолл стрит" на каких-то невероятных ресурсах сыгран, я не понимаю, как он справился»,
— признался актер озвучания.
Отмечается, что писатель Александр Цыпкин поинтересовался у Бурунова, как ему удалось столь реалистично озвучить эту роль. На что артист не стал отвечать, а лишь отшутился.
28 апреля в российских кинотеатрах состоялся перезапуск криминальной комедии "Волк с Уолл-стрит". Картину показывали в двух вариантах — в дубляже и с субтитрами.