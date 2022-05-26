Бурунов признался, что "еле выжил" при озвучке Ди Каприо

«Эта работа очень дорога мне. Фильм я озвучивал неделю. Работа, конечно, же наисложнейшая. Ди Каприо — невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил, если честно. Что с самим актером происходило — даже не могу представить. "Волк с Уолл стрит" на каких-то невероятных ресурсах сыгран, я не понимаю, как он справился»,