Актер из "Менталиста" умер после борьбы с раком

Актер из сериалов "Менталист" и "911: Одинокая звезда" Джон Здерко скончался на 61-м году жизни, передает The Hollywood Reporter.
Причиной, как рассказал прессе его друг, артист Чарли Кунц, стали осложнения после лечения рака.
"Отличный друг и отличный артист ушел слишком рано", - высказался Кунц.
Актерский путь Здерко начался в 2005 году после того, как он оставил успешную карьеру бизнесмена.
У него остались сестра Карен и племянники Джейсон и Джефф.
Ранее сообщалось, что ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя ушел из жизни в возрасте 22 лет. Друг погибшего Даниил Кудрявцев сообщил в соцсетях, что артист балета умер от отравления бытовым газом.