Актер из "Менталиста" умер после борьбы с раком

Актер из сериалов "Менталист" и "911: Одинокая звезда" Джон Здерко скончался на 61-м году жизни, передает The Hollywood Reporter.

Причиной, как рассказал прессе его друг, артист Чарли Кунц, стали осложнения после лечения рака.

"Отличный друг и отличный артист ушел слишком рано", - высказался Кунц.

Актерский путь Здерко начался в 2005 году после того, как он оставил успешную карьеру бизнесмена.

У него остались сестра Карен и племянники Джейсон и Джефф.