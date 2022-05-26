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4 часа назад

Актер из сериала "Менталист" Джон Здерко умер после борьбы с раком

Газета.Ru

Актер из сериалов "Менталист" и "911: Одинокая звезда" Джон Здерко скончался на 61-м году жизни, передает The Hollywood Reporter.

Актер из "Менталиста" умер после борьбы с раком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной, как рассказал прессе его друг, артист Чарли Кунц, стали осложнения после лечения рака.

"Отличный друг и отличный артист ушел слишком рано", - высказался Кунц.

Актерский путь Здерко начался в 2005 году после того, как он оставил успешную карьеру бизнесмена.

У него остались сестра Карен и племянники Джейсон и Джефф.

Ранее сообщалось, что ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя ушел из жизни в возрасте 22 лет. Друг погибшего Даниил Кудрявцев сообщил в соцсетях, что артист балета умер от отравления бытовым газом.

Актеры,Менталист,Чарли Кунц,
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