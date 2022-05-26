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2 часа назад

Петров снимается в новом фильме Романа Полански

Анна Шутова

Актер Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански «Дворец». Об этом сообщает Variety.

Петров снимается в новом фильме Романа Полански
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что съемки проходят в Швейцарии и длятся уже 15 недель. Какая роль досталась российскому актеру, не сообщается. Вместе с ним в фильме также снимаются Оливер Мазуччи («Фантастические твари: тайны Дамблдора»), Микки Рурк, Фанни Ардан («Прекрасная эпоха», «8 женщин») и другие.

«Дворец» - это черная комедия о постояльцах роскошного швейцарского отеля, который «всегда был убежищем для самых привилегированных слоев общества». Действие фильма будет происходить в канун Нового года и охватывать всего 24 часа из жизни героев.

Бюджет фильма составил 17 миллионов евро. Дата премьеры пока не разглашается.

Ранее Михалков предложил создать "евразийский Оскар".

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