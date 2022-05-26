Звезда «Кадетства» раскрыл последствия съемок в сериале

Актер Артур Сопельник, сыгравший роль Саши Трофимова в популярном сериале "Кадетство", рассказал изданию MuseCube, как повлияли на его жизнь съемки в этом проекте.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Артур прежде всего отметил, что он доволен своей работой в "Кадетстве", однако после этой роли ему было очень трудно найти себе работу в других проектах. Он признается, что страдал от жутких депрессий еще долго время, потому что на большинстве кастингов ему отказывали по той причине, что он слишком "сросся" с ролью Трофимова и представить его в другом образе уже слишком тяжело.

«Куда бы я не приходил, мне говорили: «Вы очень классный, замечательный, но вы — Саша Трофимов из «Кадетства».

Однако актеру удалось пережить этот период и помог ему в этом, по его словам, театральный институт. Благодаря учебе он не снимался более 4 лет, а, начав снова ходить на кастинги, он уже был наравне с другими новичками, что в его случае было только плюсом. Помимо этого, институт занимал так много времени, что на депрессии его просто не оставалось.

«Вернуться к началу было сложным решением. Некоторые ломаются из-за этого. После успеха быть забытым трудно. Люди очень быстро меняют свои привязанности, особенно в наше время. И все это меня сильно закалило» - признался Артур.

Теперь в списке успешных работ актера есть такие сериалы, как "Ранетки" и "Физрук".