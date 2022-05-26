Умер актёр Рэй Лиотта — звезда фильма "Славные парни"

По сообщению издания Deadline, в возрасте 67 лет из жизни ушёл актёр Рэй Лиотта. Геймерам он знаком в первую очередь как голос Томми Версетти из GTA: Vice City.

Фото: чемпионат.com чемпионат.com

Сообщается, что Лиотта скончался во сне в Доминикане. Актёр снимался в фильме «Опасные воды». Других деталей Deadline не раскрыло. У актёра остались дочь Карсен и супруга Джейси.