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3 часа назад

Умер актёр Рэй Лиотта — звезда фильма "Славные парни"

Чемпионат.comиещё 14

По сообщению издания Deadline, в возрасте 67 лет из жизни ушёл актёр Рэй Лиотта. Геймерам он знаком в первую очередь как голос Томми Версетти из GTA: Vice City.

Умер актёр Рэй Лиотта — звезда фильма "Славные парни"
Фото: чемпионат.comчемпионат.com

Сообщается, что Лиотта скончался во сне в Доминикане. Актёр снимался в фильме «Опасные воды». Других деталей Deadline не раскрыло. У актёра остались дочь Карсен и супруга Джейси.

Конечно, Рэй Лиотта получил наибольшую известность благодаря кинематографу. Он снялся в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе, а также сыграл в лентах «Револьвер» (2005) и «Козырные тузы» (2006). В общей сложности Лиотта снялся более чем в 50 лентах.

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