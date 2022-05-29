Чего вы не знали об Александре Абдулове

Советский и российский актер Александр Абдулов 29 мая праздновал бы день рождения. Главный секс-символ советского экрана играл и положительных героев и отпетых негодяев, но всех его персонажей любили одинаково сильно. Интересные факты об Александре Абдулове — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

- Первую роль Абдулов сыграл в пять лет. Малыш сыграл в спектакле «Кремлевские куранты» Ферганского драматического театра, но актером становиться не собирался.

- В юности Александр увлекался музыкой. Его кумирами были «Beatles», а первую гитару он сделал сам.

- Во время учебы в ГИТИСе Абдулову нужно было сыграть сцену на французском, который ему совсем не давался. В это время двое его однокурсников готовили сцену встречи Д'Артаньяна с Арамисом, и Абдулов попросился третьим, предложив сыграть друга Арамиса всего с одной репликой: «Ха-ха-ха!». Сценка принесла ему хорошую оценку.

- Абдулов пробовал себя в режиссуре. Режиссерский дебют его состоялся в 1990 году: Александр снял полудокументальный фильм «Задворки 3, или Храм должен остаться храмом» а в 2000 году Абдулов снял мюзикл «Бременские музыканты и Ко».

- Актер обходился без дублеров на съемочной площадке благодаря хорошей физической подготовки и даже был удостоен приза как лучший каскадер за трюк в фильме «Убить дракона».

- Однажды Абдулов напугал американцев. На гастролях театра «Ленком» в США американцы так испугались его игры, что в постановку были внесены корректировки. В спектакле «Юнона и Авось» Александр Гаврилович был в образе еретика.