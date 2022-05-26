То, чего вы точно не знали о легендарном актере Кристофере Ли

Актер воевал против СССР, дружил с убийцами и носил рыцарское звание.

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85% из трех сотен кинематографических жизней Кристофера Ли были преисполнены злодейства. Он снимался у Стивена Спилберга, Владимира Грамматикова, Джорджа Лукаса, Андрея Кончаловского. Он был знаком со всеми знаменитостями XX века. В каждом королевском доме Европы потомка Карла Великого считали своим. При всех невероятных исходных у сэра Кристофера было только три пламенных страсти - это творчество Джона Роуэла Толкиена, хеви-метал и смертные казни.

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Друг палача

Жизнь Кристофера Фрэнка Карандини Ли, сына ветерана англо-бурской войны и любимой модели художников и скульпторов эдвардианской эпохи, могла сложиться совсем иначе, если бы он был чуть усерднее в математике. Ему не хватило всего одного балла, чтобы получить стипендию в Итоне, и Кристофер поступил в Веллингтонский колледж, где изучал древнегреческий и латынь.

Жизнь будущего актера, который на закате жизни попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый востребованный представитель своей профессии, была богата на случайные встречи. Еще юношей он был представлен князю Феликсу Юсупову и великому князю Дмитрию Павловичу - убийцам Григория Распутина, которого Ли сыграл много лет спустя.

В колледже его интервьюировал классик британского литературного хоррора М.Р. Джеймс, сводным кузеном Кристофера был автор «бондиады» Иен Флеминг (к слову, всерьез полагавший, что его долговязый родич может сыграть Джеймса Бонда).

Будучи 17-летним студентом, в 1939 году, Кристофер Ли случайно оказался свидетелем казни Эдена Вейдмана - серийного убийцы, который вошел в историю как последний человек в Европе, публично расставшийся с головой на гильотине. Впоследствии Ли подружился с Альбертом Парпоинтом, знаменитым британским палачом, который после Второй мировой войны повесил около 200 нацистских преступников. Парпоинт после отставки открыл весьма атмосферный бар, и Ли был там завсегдатаем. Дружба с палачом и искренний интерес к истории сделали его настоящим знатоком палаческого дела и экспертом по британским заплечных дел мастерам со времен позднего Средневековья.

Охотник за нацистами

Когда в глубокой старости Кристофер Ли снимался в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», он убеждал режиссера, что лучше него знает, какой звук должен издавать его герой, будучи заколотым ножом в спину. Ставший достоянием прессы эпизод всколыхнул интерес к военному прошлому актера, однако и спустя полвека лейтенант в отставке продолжал хранить свои тайны.

О подвигах Ли на Второй мировой войне известно немного. Он участвовал в советско-финском конфликте на стороне финнов, стал добровольцем королевских ВВС. Карьеру военного летчика был вынужден оставить из-за разрушения зрительного нерва. Был надзирателем военной тюрьмы, а затем решил использовать свое знание семи языков и выдающийся интеллект в разведке.

Так, например, известно, что Ли участвовал в стратегическом планировании операции «Альпийская крепость». Также актер упоминал, что был прикомандирован к Управлению специальных операций и в течение года после победы занимался розыском военных преступников.

Девять лет эпизодов и 15 - ужастиков

Перспективы вернуться в офис и вновь стать клерком показались вчерашнему герою войны унылыми, преподавать латынь в университете показалось скучным. А вот авантюрная идея кузена матери, знаменитого британского дипломата Николо Карандини, об актерском поприще показалась заманчивой.

На первой же встрече с продюсером актер немедленно услышал, что он слишком высок для актера - 195 см выпирали из кадра. Ли был настойчив и девять лет играл эпизодические и малозаметные роли. Прорыв произошел, когда в 1957 году актер в паре с Питером Кушингом (впоследствии его самым лучшим другом) сыграл чудовище в первом фильме студии Hammer «Проклятие Франкенштейна».

Следующие 15 лет прошли для Кристофера Ли под знаком ужасов, оккультизма и Дракулы. В многочисленных картинах про трансильванского князя актер сгорал, умирал на кольях, бесконечно воскресал и снова умирал. Руководство студии буквально шантажировало харизматичного исполнителя, добиваясь продления контракта. Один раз Ли настолько разозлился, что, соглашаясь на новую историю о Дракуле, отказался произносить в кадре реплики, сочиненные бездарным сценаристом. Его герой в фильме только шипел - но критики и зрители были в восторге!

Кристофер Ли приложил немало усилий для того, чтобы отойти от злодейского амплуа. Одной из своих значительных работ он считал графа Рошфора в британской постановке «Трех мушкетеров» 1973 года. С тех пор стало традицией изображать Рошфора с повязкой на одном глазу, которая отсутствовала в романе Дюма.

Ли стал, пожалуй, единственным актером в мире, которому довелось сыграть Шерлока Холмса, Майкрофта Холмса и Генри Баскервиля - разумеется, в разных проектах. Он не стал доктором Ноу в первом фильме о Джеймсе Бонде, потому что Флеминг слишком долго вынашивал мысль об этом, но блестяще сыграл злодея в девятой части бондиады «Человек с золотым пистолетом». А еще Ли однажды засветился в порнофильме по мотивам произведений маркиза де Сада, причем узнал о «клубничной» составляющей картины только в кинотеатре на премьере.

Из Гэндальфа в Саруманы

С момента публикации трилогии Толкиена «Властелин колец» Кристофер Ли каждый год перечитывал ее от корки до корки. Будучи буквально одержимым легендариумом Профессора, он свободно ориентировался в персонажах, сюжетах, аллюзиях и смыслах культового произведения. И долгие годы вынашивал мечту сыграть Гэндальфа.

Однажды (как это часто с ним случалось) актеру невероятно повезло. В каком-то пабе он нос к носу столкнулся со своим кумиром. И не мог не представиться.

Толкиен был впечатлен подкованным фанатом и благословил его на роль волшебника. Однако мировой кинематограф так долго шел к экранизации эпической трилогии, что Кристофер Ли успел состариться. И Питер Джексон вынужден был признать - сыграть Гэндальфа ему банально не позволит физическая форма.

В качестве утешительного приза режиссер предложил Ли роль Сарумана - и не прогадал. Актер, единственный из всей съемочной группы лично обсуждавший с писателем перспективы переноса истории на экран, стал незаменимым консультантом для сценаристов, гримеров и реквизиторов, а также переводчиком на эльфийский. Многие сказочные существа из картины обязаны своим обликом его фантазии.

Когда первой части саги дали только 4 из 11 возможных «Оскаров», Ли в сердцах обозвал американских киноакадемиков сборищем баранов. Как известно, они впечатлились и исправились, отдав трилогии в общей сложности 11 статуэток. И пожилой толкиеноман вернулся к роли Сарумана, справив свое 90-летие.

Сэр металлист

От аристократа, внука основателя первой оперной школы в Австралии можно было бы ожидать любви к классической музыке. И действительно, он с удовольствием исполнял оперные арии, даже записал альбом Revelation, ставший платиновым. Необычным было лишь то, что классические партии Ли исполнил в характерной металлической обработке.

Впервые Кристофер Ли попробовал себя в хэви-метале в 2004 году, когда в 82-летнем возрасте записал дуэт с солистом итальянской группы Rhapsody of Fire. Войдя во вкус, он начал сотрудничать и с другими исполнителями, в том числе культовой Manowar, а в 2010 году получил награду Metal Hammer. Свой 90-й день рождения Ли отметил синглом, ознаменовавшим его переход к «полному» металлу. Также в его копилке - сборник рождественских песен для металлистов. Одна из них, к слову, вошла в третью десятку Billboard Hot 100.

Кристофер Ли был рыцарем ордена Святого Иоанна, а королева Елизавета II отметила его заслуги в драматическом искусстве орденом Британской империи. Принц Чарльз посвятил актера в рыцари, оказав ему неслыханную честь принять рыцарское звание, не преклоняя колен.